La vente de jetons Chancer bat son plein alors que le cours des actions liées aux paris sportifs montent en flèche

Chancer, une toute nouvelle plate-forme de blockchain, se porte extrêmement bien car son jeton a levé plus de 328 000 $ en moins de deux semaines. Il est devenu l’une des ventes de jetons les plus populaires de ces derniers mois, car les investisseurs restent optimistes quant à l’industrie des paris.

Les actions liées aux paris sportifs se portent bien

Copy link to section

Une façon de prédire la croissance d’un secteur est d’examiner la performance de ses actions. Un examen plus approfondi montre que de nombreuses actions liées aux paris se sont bien comportées au cours des derniers mois. Flutter Entertainment, la société mère de Fanduel, PokeStars, Sportsbet et Sisal, a vu son action grimper pour atteindre son plus haut niveau depuis septembre 2021. Elle a grimpé de plus de 113 % par rapport à son plus bas niveau de 2022.

De même, au Royaume-Uni, le cours de l’action DraftKings a bien évolué puisqu’il a plus que doublé par rapport à son plus bas niveau de 2022. Leur prix a grimpé de plus de 141 % et se situe désormais à son plus haut niveau depuis janvier 2022.

La même situation se produit pour d’autres marques. Les actions d’entreprises comme MGM Resorts et Penn National ont toutes rebondi au cours des derniers mois. Seule l’action Entain a pris du retard sur le marché cette année, son action ayant chuté de plus de 21 % par rapport à son plus haut niveau de cette année. Entain est la société mère de sociétés comme Ladbrokes, Coral et Sportingbet, entre autres.

Les investisseurs sont optimistes quant à l’industrie des paris en raison de l’importance du marché et de sa croissance substantielle. Par exemple, le marché des paris sportifs, qui était évalué à plus de 83,65 milliards $ en 2022, devrait atteindre 91,43 milliards $ d’ici 2023 et 182 milliards $ d’ici 2030. Cela signifie que l’industrie aura un TCAC d’environ 10 %.

La prévente de jetons Chancer

Copy link to section

Cela explique également pourquoi la demande de jetons $CHANCER augmente. La vente de jetons a réussi à amasser plus de 328 000 $ depuis lundi de la semaine dernière. Cela signifie qu’il a levé plus d’un tiers de son objectif de 1 million de dollars. Les développeurs ont vendu plus de 32,8 millions de jetons.

Pour commencer, selon son livre blanc, Chancer construit une plate-forme pour les paris sportifs et sociaux. Les gens pourront accéder aux marchés sportifs sur ses plateformes et y placer des paris. Dans le même temps, il introduira le concept de paris sociaux, où tout détenteur de jeton $CHANCER pourra créer des marchés. Par exemple, ils peuvent créer un marché pour les élections législatives locales.

Décentralisation du marché des paris

Copy link to section

La partie la plus importante pour la plate-forme de Chancer est qu’elle évoluera pour devenir un projet de blockchain entièrement décentralisé. Contrairement aux entreprises mentionnées ci-dessus, Chancer sera décentralisée, ce qui signifie que la communauté prendra les décisions. De plus, les détenteurs de jetons participeront en partageant les bénéfices générés dans l’industrie.

La décentralisation a été bien utilisée dans des secteurs comme la finance et les NFT. Certaines des plates-formes les plus importantes qui utilisent des organisations autonomes décentralisées (DAO) sont Uniswap et PancakeSwap. La décentralisation permettra aux détenteurs de jetons de voter pour les événements clés et les mises à niveau de l’écosystème.

Comme je l’ai déjà écrit, vous devriez faire vos recherches avant d’investir dans une vente symbolique pour éviter des risques importants. Dans le même temps, vous ne devriez investir qu’une petite partie de vos fonds dans ces préventes symboliques.