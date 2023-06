La prévente de Chancer bat son plat après une note haussière sur son homologue des paris sportifs

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

DraftKings Inc (NASDAQ : DKNG) a déjà plus que doublé cette année, mais un analyste d’UBS est convaincu qu’il peut encore monter.

Les États adoptent les paris sportifs

Mardi, Robyn Farley a réitéré sa note « d’achat » sur la société de paris sportifs. Son objectif de prix de 30 $ suggère une autre hausse de 20 %.

L’analyste s’attend à ce que DraftKings se rallie davantage alors que de nouveaux États continuent d’adopter les paris sportifs. Dans sa note de recherche, elle déclare :

DKNG a vu une accélération de la vitesse à laquelle ils pénètrent dans de nouveaux États, compte tenu de l’échelle qu’ils ont maintenant, ce qui suggère qu’ils accéléreront plus rapidement dans les nouveaux États à l’avenir.

Il convient de noter, cependant, que DraftKings n’est pas le seul à être en larmes cette année. Flutter Entertainment – son homologue basé à Dublin est actuellement en hausse de 35 %, ce qui suggère également que les paris sportifs et les jeux d’argent en ligne connaissent une croissance rapide non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier.

Et cela se présage incroyablement bien pour des projets comme Chancer.

Une brève introduction sur Chancer

Chancer est une plate-forme construite sur la blockchain Ethereum qui offre une exposition aux paris P2P.

Elle emploie des modérateurs impartiaux pour superviser les bulletins de paris personnalisés, ce qui le rend plus sûr pour les parieurs. Les avantages supplémentaires incluent des paiements pratiquement instantanés et la possibilité de créer votre propre marché de paris.

Chancer se couronne comme la première plateforme de création de marché décentralisée au monde pour les paris sportifs et sociaux. Dans l’ensemble, il vise à utiliser la technologie blockchain pour perturber le monde des paris en ligne et les rendre accessibles aux utilisateurs du monde entier.

Plus important encore, la plate-forme possède son propre jeton natif qui en fait une opportunité d’investissement unique en soi.

Qu’est-ce que le jeton $Chancer ?

Le jeton BSC0 est essentiellement ce qui alimente Chancer. Les investisseurs peuvent considérer le jeton $ Chancer comme des « actions » qui leur permettent de voter sur des affaires clés liées à l’entreprise. Et puis, bien sûr, il y a les paris sociaux.

Posséder le jeton $ Chancer est ce qui vous autorise à créer votre propre marché de paris sur n’importe quoi – pas nécessairement sur le sport – avec vos propres règles et vos propres cotes. Les paiements sont également effectués dans ledit jeton natif.

Plus important encore, la valeur du jeton $Chancer dépend, comme tout actif numérique, de l’offre et de la demande. Plus la demande est grande, plus la valeur de ce jeton BSC0 sera élevée.

La bonne nouvelle est que sa prévente, jusqu’à présent, signale une forte demande. Chancer a été lancé le 13 juin 2023. Pourtant, un total de plus de 37 millions de jetons ont déjà été vendus, récoltant plus de 375 000 $. L’objectif est d’amasser 1,0 million de dollars.

Vaut-il la peine d’investir dans le jeton Chancer ?

Au moment de l’écriture, le jeton Chancer est au prix de 0,01 $ et peut être acheté en utilisant le BUSD. On estime qu’il atteindra 0,021 $ d’ici la fin de la prévente, soit une hausse de plus de 100 % à partir d’ici.

Notez que le jeton natif, après la prévente, sera mis en ligne sur les principaux échanges de crypto-monnaies comme Coingecko ou Uniswap. S’il suit ses pairs, y compris Pepe et Floki, le prix de $Chancer pourrait débloquer une hausse significative lors de son arrivée sur les échanges de crypto-monnaies.

En plus de cela, la crypto-monnaie bénéficiera probablement de la croissance continue des paris sportifs qui valait 84 milliards $ l’an dernier et devrait dépasser les 90 milliards $ en 2023. D’ici la fin de la décennie, les paris sportifs devraient se développer à un TCAC de 10 %.

Enfin, les actifs cryptographiques comme Bitcoin et Ethereum ont été en larmes après que la Réserve fédérale américaine, au début du mois, n’a pas augmenté les taux pour la première fois depuis mars 2022 (en savoir plus), ce qui suggère que nous sommes maintenant plus proches de la fin du cycle.

Une fois que la banque centrale reviendra à réduire les taux, il sera rapidement moins gratifiant de détenir des liquidités et de pousser les investisseurs vers les actifs à risque, y compris les crypto-monnaies, contribuant à une nouvelle reprise – et le jeton $ Chancer pourrait bénéficier de cette reprise continue. étant donné que c’est essentiellement ce que c’est – une crypto-monnaie.

Pour plus de détails, visitez Chancer.com.