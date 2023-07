Le prix de l’eCash (XEC) est devenu parabolique, mais quelque chose sent le poisson

Le prix de l’eCash (XEC/USD) s’est bien comporté au cours des trois derniers jours, devenant la crypto-monnaie la plus performante cette semaine. La pièce a augmenté au cours des trois derniers jours et se situe maintenant près de son plus haut niveau depuis octobre de l’année dernière. Au total, il s’est envolé de plus de 124 % depuis son point le plus bas de juin.

On ne sait pas pourquoi le prix eCash est devenu vertical. Une raison probable est que le volume des échanges de la pièce a bondi au cours des derniers jours. Les données compilées par CoinMarketCap montrent que le volume de XEC échangé au cours des dernières 24 heures était supérieur à 1 milliard de dollars. Il s’agit d’une forte augmentation puisque la pièce a une capitalisation boursière de plus de 862 millions de dollars. C’est la 11ème crypto-monnaie la plus active.

Un examen plus approfondi montre que la plupart des commerçants eCash sont probablement originaires de Corée du Sud. Le volume d’Upbit, l’un des échanges sud-coréens les plus populaires, était de plus de 900 millions de dollars tandis que Binance gérait plus de 100 millions de dollars.

Par conséquent, il est probable que la pièce soit manipulée via ce que l’on appelle un schéma de pompage et de vidage. En outre, il n’y a pas eu de nouvelles majeures du marché concernant eCash et XEC. De plus, le volume des autres échanges populaires est resté obstinément bas.

Prévision de prix eCash

Le graphique journalier montre que le prix du XEC est devenu parabolique ces derniers jours. Il a augmenté au cours des trois derniers jours consécutifs et se situe maintenant près du niveau le plus élevé depuis des mois. La pièce a dépassé toutes les moyennes mobiles. Bien que le volume soit supérieur à sa moyenne historique, certains signes indiquent qu’il s’estompe.

L’indice de force relative (RSI) et d’autres oscillateurs techniques sont passés au niveau de surachat. Par conséquent, puisqu’il n’y a pas de nouvelles majeures sur l’eCash et que la majeure partie de ce volume provient d’un seul échange, il est probable que ce rallye ne se maintiendra pas.

En tant que tel, je soupçonne que la pièce reculera fortement dans les prochains jours à mesure que l’élan s’estompera. Si cela se produit, le prochain niveau de support important à surveiller sera à 0,000032 $, soit environ 25 % en dessous du niveau actuel.

D’un autre côté, un mouvement au-dessus du plus haut de cette semaine de 0,000045 $ signalera qu’il y a encore plus d’acheteurs sur le marché.