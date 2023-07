Binance brûle 2,6 milliards de jetons LUNC, réaffirmant sa prise en charge de la crypto LUNA

Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance (consultez sa revue ici), a effectué son 11e cycle de brûlage LUNC dans le but de réduire l’offre de jetons Terra Classic (LUNC), entraînant la destruction de 2,65 milliards de jetons LUNC. Avec cette gravure la plus récente, Binance a maintenant brûlé plus de 35,5 milliards de jetons LUNC, et la gravure totale de la communauté crypto Terra Luna a maintenant dépassé 68 milliards.

Binance a envoyé les 2,65 milliards de jetons LUNC à l’adresse de gravure, réduisant ainsi l’offre totale en circulation. Notamment selon les données en chaîne confirment, 13,25 millions de jetons LUNC sous la forme de frais de transaction ont également été inclus dans la transaction.

Le mécanisme de gravure de Terra Classic est programmé pour graver automatiquement des jetons à chaque fois qu’une transaction a lieu sur le réseau. Cette stratégie garantit une réduction constante de l’offre totale de jetons, augmentant potentiellement leur valeur au fil du temps.

Jetons de chiffrement Luna, LUNC et LUNA

Les crypto-monnaies LUNA et LUNC ont répondu positivement à la gravure du jeton Binance LUNC. LUNA a ouvert la semaine avec une augmentation de 2,52 % tandis que LUNC a bondi de 3 % immédiatement après que Binance a révélé la quantité de jetons qu’il a brûlés.

La communauté crypto Luna se concentre actuellement sur la réduction de l’offre de jetons LUNC et TerraClassicUSD (USTC) après une mise à niveau importante en mai destinée à aligner la chaîne sur Terra 2.0 et d’autres chaînes Cosmos.

L’équipe “quant” et le groupe de travail conjoint L1 travaillent également ensemble sur l’initiative repeg de l’USTC. Ces initiatives démontrent le dévouement de la communauté à accroître l’importance et la stabilité de l’écosystème LUNC.

DFLunc, Terra Casino et Cremation Coin, entre autres, ont récemment amélioré le taux de gravure LUNC et des millions de jetons LUNC ont été brûlés chaque semaine à la suite de ces initiatives.

En juin, Binance a brûlé 1,04 milliard de jetons LUNC tout en réduisant sa part des frais de négociation au comptant et sur marge pour LUNC de 100 % à 50 %.