Prévision du prix EUR/NOK alors que le taux de change est à un point d’inflexion

La couronne norvégienne (NOK) est la treizième monnaie la plus échangée au monde et a été introduite en 1875 lorsque la Norvège a rejoint l’Union monétaire scandinave.

Avec d’autres pays nordiques européens, la Norvège a une économie forte alimentée par les revenus des matières premières et abrite le plus grand fonds souverain au monde – Norway Government Pension Fund Global. Elle gère plus de 1,3 billion de dollars d’actifs totaux.

La plupart des autres pays européens partagent une monnaie commune – l’euro. Cela signifie que la négociation du taux de change EUR/NOK est principalement basée sur le différentiel de taux d’intérêt entre les deux banques centrales (la Banque centrale européenne et la Norges Bank) et les événements affectant le marché des matières premières (c’est-à-dire le marché du pétrole brut et du gaz).

Les deux banques centrales ont un taux d’intérêt similaire, actuellement à 3,5 % en Norvège et dans la zone euro. Par conséquent, négocier la paire de devises EUR/NOK cet été est délicat, car on peut construire à la fois un scénario haussier et un scénario baissier.

EUR/NOK à un point d’inflexion

L’EUR/NOK est dans une tendance haussière, comme en témoignent la série de hauts et de bas plus élevés qu’il a réalisés au cours des derniers mois. En 2023, le rallye s’est poursuivi jusqu’à ce que les baissiers interviennent à 12 euros pour une couronne.

À ce stade, on peut faire à la fois un cas haussier et baissier pour l’EUR/NOK. La tendance baissière, vue en noir sur le graphique ci-dessus, appelle une configuration inverse de la tête et des épaules, qui indique un mouvement imminent vers le niveau de l’EUR11.

D’autre part, le cas haussier, vu en bleu, est basé sur un schéma de continuation – un triangle.

Il se peut que le cas baissier soit plus attrayant pour l’œil technique, mais il y a de fortes chances que nous voyions un nouveau sommet cet été. Premièrement, lutter contre une tendance haussière aussi forte est risqué, car même si le marché se déplace en dessous de la ligne de cou, il n’y a aucune garantie de plus de suivi.

Deuxièmement, la prochaine réunion de la BCE aura lieu le 27 juillet, tandis que la Norges Bank ne se réunira à nouveau que le 17 août. La BCE étant presque assurée de relever à nouveau les taux, vendre à découvert l’EUR/NOK ici semble être une transaction risquée.

