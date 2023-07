Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les actions liées aux paris et à l’iGaming se sont bien comportées depuis le début de l’année malgré les craintes que les consommateurs ne se replient sur les dépenses discrétionnaires en raison des craintes d’un ralentissement économique.

Jefferies voit de nouveaux avantages dans les paris sportifs

Copy link to section

« BETZ » – l’ETF Roundhill Sports Betting and iGaming est en hausse d’environ 20 % sur l’année au moment de la rédaction. Cependant, l’analyste de Jefferies, David Katz, est convaincu que ce segment du secteur du divertissement n’en est qu’à ses débuts. Sur « Worldwide Exchange » de CNBC, il a déclaré :

Les paris en ligne ne sont légaux aux [États-Unis] que depuis quelques années et le secteur pivote vers la rentabilité cette année alors que cette dernière a enregistré une période d’investissement.

Notez que la saison de la NFL devrait débuter au début du mois de septembre. Katz s’attend à ce que la ligue donne un nouvel élan aux paris sportifs et aux paris en ligne à l’avenir – et les avantages ne se limitent peut-être pas seulement aux seuls joueurs conventionnels.

Une plate-forme basée sur la blockchain comme Chancer.com pourrait également en bénéficier.

Ce que vous devez savoir sur Chancer

Copy link to section

Chancer est une plate-forme de paris personnalisés peer-to-peer qui vise à perturber les marchés des jeux de hasard et des paris en ligne. Il est construit sur la blockchain Ethereum et diffère des autres plates-formes de cet espace de plusieurs manières différentes.

Tout d’abord, Chancer.com introduit le concept de paris sociaux qui vous permet de créer votre propre marché sur à peu près n’importe quoi. Vous pouvez ensuite le partager avec d’autres utilisateurs et potentiellement en tirer profit.

Deuxièmement, cette plate-forme basée sur la blockchain vous aide à vous tenir au courant de la progression de votre pari via la diffusion en direct. De plus, c’est relativement plus sûr, grâce aux modérateurs impartiaux qui supervisent les bulletins de pari personnalisés.

Enfin, même si le réseau est initialement centralisé, les fondateurs Adam et Paul Kelbie se sont engagés à le transformer à terme en un réseau entièrement décentralisé alimenté par son jeton natif $CHANCER.

Chancer enregistre une demande incroyable lors de sa prévente

Copy link to section

$CHANCER – les jetons BSC0 sont comme des actions d’une entreprise. Les posséder vous donne le droit d’avoir votre mot à dire sur certaines affaires liées au développement de la plate-forme et à la direction qu’elle prend.

En dehors de cela, le jeton natif est ce dont vous avez besoin pour libérer tout le potentiel de la plate-forme. Vous pouvez créer et participer à des marchés de paris en utilisant vos jetons $CHANCER.

Plus important encore, c’est une opportunité d’investissement. Au moment d’écrire cet article, le jeton $CHANCER vaut 0,01 $ et son prix, comme tout actif, dépend de l’offre et de la demande globales.

La bonne nouvelle est que Chancer.com a déjà levé plus d’un demi-million de dollars dans le mois qui a suivi son lancement, ce qui signale une forte demande. Son objectif est de lever un total de 1,0 million $ via la prévente.

Le prix du jeton $CHANCER pourrait doubler à partir de maintenant

Copy link to section

Après la prévente, Chancer enregistrera son jeton BSC0 sur les principaux échanges de crypto-monnaies, y compris Uniswap. Plus tôt cette année, Pepe et Floki ont eu un coup de pouce significatif lorsqu’ils ont été mis en ligne sur un échange de crypto-monnaies.

Si la même chose se produit pour $CHANCER, ceux qui investissent aujourd’hui (lors de la prévente) pourraient en bénéficier matériellement. Il est également important de noter que les estimations prévoient que le jeton touchera 0,021 $ d’ici la fin de la prévente, soit plus du double de son prix actuel.

Plus important encore, les paris sportifs ne concernent que les premières manches, comme mentionné ci-dessus. Le marché devrait valoir plus de 90 milliards $ d’ici la fin de cette année, contre environ 84 milliards $ en 2022. Les experts prévoient que les paris sportifs augmenteront à un taux annuel composé de 10 % au cours des prochaines années et que la croissance continue sera probablement un vent arrière pour Chancer.com.

Enfin, des gestionnaires d’actifs, dont le plus important est BlackRock, ont récemment déposé auprès de la SEC américaine un ETF Bitcoin au comptant. Cela signale deux choses : premièrement, le marché des crypto-monnaies est là pour rester ; Et deuxièmement, les investisseurs institutionnels veulent avoir accès aux crypto-monnaies.

Les analystes prévoient que l’approbation d’un tel fonds négocié en bourse débloquera davantage d’actifs cryptographiques et le jeton $ CHANCER baignera probablement également dans ce triomphe.

Pour plus de détails sur la plateforme de paris peer-to-peer basée sur la blockchain, visitez Chancer.com.