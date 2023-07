L’approche unique de la pièce de mème de Shiba Memu pousse les investisseurs à se précipiter sur SHMU

Benson est un journaliste chez Invezz, où il s'occupe des dernières nouvelles, des interviews et des analyses de marché.… lire la suite

En ce qui concerne les pièces de mème, peu de gens peuvent prétendre avoir le battage médiatique qui entoure actuellement le nouveau jeton de mème basé sur un chien Shiba Memu (SHMU). Au cours d’une année où la mememania a connu un changement majeur dans le taux de popularité des différentes pièces, Pepe, Floki Inu et Doge Killer ont été des succès massifs.

Cependant, aucun ne peut se vanter d’avoir le même génie que Shiba Memu – qui est son intégration de la blockchain et de l’intelligence artificielle (IA) pour repousser les limites de ce qui est possible dans la stratégie marketing. Cela peut-il voir le nouveau jeton cryptographique renverser les leaders actuels des mèmes en tant que meilleur jeton basé sur un chien ?

La nature explosive de sa prévente suggère que les investisseurs pourraient être convaincus que ce sera le cas. Vérifiez sa progression ici.

Les pièces de mème sont un marché en plein essor

La crypto-monnaie nourrit actuellement une bonne dose de sentiment haussier, grâce à l’optimisme injecté sur le marché par BlackRock et plusieurs autres gestionnaires d’actifs de Wall Street. Le front réglementaire reste un nuage gris à l’horizon, et c’est quelque chose dont les investisseurs sont conscients. Cependant, le sentiment général en ce moment est qu’un nouveau cycle haussier se dessine.

Au milieu de ces perspectives, il y a le fait que l’une des plus grandes tendances de l’année en matière de crypto-monnaies a été les pièces de mème. En effet, le marché des mèmes, qui était pratiquement à 0 $ en 2020, est maintenant une industrie en plein essor de 20 milliards $ – avec une marge de croissance encore plus grande.

À l’échelle mondiale, l’intelligence artificielle révolutionne tout avec des géants de la technologie comme Google et Microsoft pariant gros sur son potentiel pour susciter encore plus d’intérêt non seulement dans le secteur grand public, mais aussi dans la crypto-monnaie.

Shiba Memu cherche à amener cet espace à un nouveau niveau grâce à son approche unique qui combine l’IA et la blockchain. La centrale marketing qu’elle est en train de construire est apparemment différente de tout ce qui avait été envisagé dans la cryptographie auparavant.

Qu’est-ce que Shiba Memu ?

Shiba Menu est un nouveau jeton de mème alimenté par l’intelligence artificielle, que le livre blanc décrit comme une technologie qui donne à la plateforme le génie marketing de 100 agences. En bref, Shiba Memu crée une machine de marketing autonome qui tirera parti de la blockchain et de l’IA pour offrir une visibilité de type viral pour le jeton SHMU natif.

C’est une stratégie qui pourrait profiter à la valeur de la pièce et voir Shiba Memu renverser ses concurrents car il devient un projet de mème avec un potentiel d’investissement à long terme.

L’approche unique de Shiba Memu

Pensez à un réseau cryptographique capable de rédiger ses propres relations publiques et avec une précision de haut vol en se livrant au monde via des publications sur les réseaux sociaux et d’autres forums. C’est ce que cette nouvelle pièce de mème promet.

Contrairement aux pièces de monnaie rivales qui bénéficient de cycles de battage médiatique à court terme, Shiba Memu vise un attrait à long terme. Le livre blanc envisage l’utilisation des capacités d’apprentissage automatique et de traitement du langage naturel (NLP) pour garder une longueur d’avance. Selon les détails inscrits sur son site Web, cela comprendra la réinvention de ses stratégies marketing et l’intégration des commentaires de la communauté via le tableau de bord de l’IA.

L’approche interactive verra également les détenteurs de SHMU gagner des jetons chaque fois que le système alimenté par l’IA adoptera l’une de leurs propositions d’amélioration.

Quel est le prix de prévente de Shiba Memu ?

La prévente de Shiba Memu est un événement ouvert de 8 semaines qui verra 85 % de l’offre totale de 1 milliard de SHMU se vendre. La vente de jetons récemment lancée a pris d’assaut l’industrie, les premiers investisseurs ayant récupéré plus de 25 millions de jetons d’une valeur de plus de 478 000 $ en moins d’une semaine.

Les investisseurs qui cherchent à se positionner maintenant en participant à la prévente ont la possibilité d’acheter des jetons SHMU avec une remise qui pourrait être énorme. Contrairement à d’autres événements de prévente, où les prix augmentent après chaque étape, le prix de Shiba Memu augmentera quotidiennement à 18 h 00 GMT.

Actuellement, SHMU est au prix de 0,0127 $ et continuera de doubler chaque jour à l’heure indiquée tout au long de la prévente jusqu’à ce qu’il atteigne 0,0244 $. L’augmentation quotidienne est fixée à 0,000225 $.

Notez que vous pouvez acheter des jetons SHMU avec ETH, BNB, USDT et BUSD.

Shiba Memu, peut-il surpasser les leaders actuels des pièces de mème ?

Si les conditions du marché s’alignent et que le succès du mème se maintient au milieu des stratégies marketing potentiellement déterminantes de l’industrie de Shiba Memu, il est alors possible que SHMU monte en flèche. Peut-il surpasser Pepe, Shiba Inu et Dogecoin ? Cela pourrait être le cas.

Le scénario de rêve est que la valeur de SHMU monte en flèche lorsque le jeton est mis en ligne sur les échanges dès que la prévente de 8 semaines se termine.

Un autre coup de pouce pourrait être le développement et la livraison du tableau de bord Shiba Memu AI – considéré comme un facteur clé de la stratégie marketing. Selon sa feuille de route, SHMU devrait être coté sur ses premières grandes bourses au troisième trimestre de 2023, tandis que le très attendu tableau de bord de l’IA sera lancé au début de l’année 2024.

Les investisseurs doivent cependant garder à l’esprit que la crypto-monnaie reste largement spéculative et qu’un certain nombre de facteurs peuvent inverser les conditions du marché et anéantir les gains. Faire preuve d’intelligence en tant qu’investisseur est une caractéristique sur laquelle on ne saurait trop insister.

