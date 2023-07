La baisse des rendements est une aubaine pour Bitcoin, mais la prudence est toujours de mise alors que le sentiment s’améliore

Depuis dix-huit mois maintenant, l’image macro tourne autour du mot « i » : l’inflation. La plus grande crise du coût de la vie depuis les années 1970 a forcé la Réserve fédérale dans le cycle de hausse des taux le plus rapide de mémoire récente ; après une décennie de taux d’intérêt proches de zéro, les bons du Trésor paient maintenant au nord de 5 %.

La semaine dernière, cependant, le dernier chiffre de l’IPC de 3 % a été annoncé, révélant un refroidissement plus rapide que prévu des hausses de prix qui ont étouffé l’économie et forcé la main de la Fed. En baisse par rapport aux 4 % du mois précédent, les marchés boursiers ont clôturé à des sommets de 15 mois alors que les investisseurs espèrent que le cycle de resserrement pourrait enfin toucher à sa fin.

Dans ce contexte, nous présentons un bref aperçu de l’état des lieux pour Bitcoin, qui a été secoué comme une poupée de chiffon par les forces contradictoires de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt au cours des dix-huit derniers mois (ainsi que certains événements plutôt peu recommandables dans le cryptoland).

Quelle est la sensibilité du Bitcoin aux taux d’intérêt ?

Copy link to section

Le levier le plus important à la disposition des décideurs est le taux d’intérêt, qui fixe littéralement le prix de l’argent et se répercute sur tous les aspects de l’économie. Le bitcoin ne fait pas exception ; en fait, il est encore plus sensible que la plupart, compte tenu de sa distance sur le spectre des risques.

Le tracé du rendement du Trésor sur deux ans, qui évolue avec les attentes en matière de taux d’intérêt, par rapport au Bitcoin dans le graphique ci-dessous montre à quel point Jerome Powell est vital par rapport au prix du Bitcoin (rendements tracés sur un axe inversé).

Avec un refroidissement de l’inflation au cours du premier semestre 2023 beaucoup plus rapide que prévu au quatrième trimestre de l’année dernière, cela aide à expliquer la flambée de Bitcoin cette année, en hausse de 80 %. Cette décision intervient malgré le fait que la plupart des nouvelles de l’industrie au cours des six derniers mois étaient largement baissières, mises en évidence par la grande répression réglementaire en cours aux États-Unis.

Cela ressemble maintenant à un point d’infliction. Le pire du resserrement est sans aucun doute passé, ce qui signifie que la lourde ancre qui maintient Bitcoin vers le bas pourrait se desserrer. Là encore, il est important de ne pas être trop optimiste quant au numéro de l’IPC. L’inflation sous-jacente reste plus rigide que le chiffre global, et si la Fed a l’intention d’atteindre l’objectif de 2 %, il pourrait encore y avoir un prix à payer.

Sur cette note, en reculant les probabilités des contrats à terme de la Fed, la probabilité d’une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed la semaine prochaine est en fait plus élevée ce matin qu’elle ne l’était à la même heure le mois dernier, comme présenté dans le graphique suivant (passant de 74 % à près de 100 %).

Jerome Powell lui-même l’a décrit mieux que moi lors de la réunion du mois dernier :

“Pour l’avenir, presque tous les participants au comité estiment qu’il est probable que de nouvelles augmentations de taux seront appropriées cette année pour ramener l’inflation à 2% au fil du temps”

Même si les futures hausses touchent à leur fin et sont largement intégrées, nous devons être prudents lorsque nous prenons du recul et analysons Bitcoin (et les marchés en général). N’oublions pas l’ampleur du resserrement monétaire que l’économie a subi ; la réunion du mois dernier était la première fois en quinze mois que les taux n’étaient pas augmentés. Non seulement cela, mais ces hausses sont intervenues après près d’une décennie de taux historiquement bas.

Ceci est essentiel car la politique monétaire opère notoirement avec un décalage. Il faut du temps pour que toute l’ampleur du resserrement se fasse sentir, ce qui devrait inciter à la prudence les acteurs du marché qui s’empressent de célébrer l’atterrissage en douceur tant convoité comme une mission accomplie. Alors que l’inflation baisse sans aucun doute beaucoup plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant, et avec presque aucun ralentissement du marché du travail, le plein effet de l’énorme fuite de liquidités de l’économie n’est peut-être pas encore terminé.

Enfin, en ce qui concerne spécifiquement Bitcoin, il y a une autre mise en garde majeure qui devrait être réfléchie. Beaucoup supposent simplement que les caprices du marché de la cryptographie signifient que les marchés baissiers et haussiers sont inévitables, et un marché haussier implacable est garanti une fois que tout cet argy-bargy aura disparu. Parce que dans le passé, chaque creux était suivi d’un high plus euphorique.

Cela peut être vrai à nouveau, mais l’évaluation des données passées pour un actif qui n’a été lancé qu’en 2009 doit être effectuée avec beaucoup de soin. La liquidité de Bitcoin était également très mince au cours de ses premières années (même aujourd’hui, la liquidité sur les marchés au comptant est toujours un problème), ce qui signifie que l’historique de négociation fiable que nous pouvons analyser provient à nouveau d’un échantillon encore plus petit.

De plus, jusqu’à l’année dernière, Bitcoin n’avait existé que dans ce qui était l’un des marchés haussiers les plus glorieux et les plus explosifs de l’histoire. Né des braises de la crise financière de 2008 et lancé deux mois avant le creux de la bourse en mars 2009, le paysage macro était parfaitement configuré pour l’actif.

De toute évidence, cela a maintenant changé – comme le montre le retour du marché boursier en 2022 sur le graphique ci-dessus. Par conséquent, il n’est pas exagéré de dire que Bitcoin est dans des eaux totalement inconnues, une situation totalement inédite pour la jeune pièce orange. L’année dernière, c’était la première fois qu’elle voyait le concept de taux d’intérêt important, ce qui n’était jusque-là qu’un concept abstrait.

Dans l’ensemble, les choses sont beaucoup plus brillantes maintenant qu’elles ne l’étaient au début de l’année. Le prix du Bitcoin reflète cela – tout comme le marché boursier, le Nasdaq affichant son meilleur rendement semestriel depuis 1983.

Mais n’excluez pas l’effet décalé du resserrement de la politique monétaire et méfiez-vous des réjouissances qui pourraient s’avérer prématurées. Au-delà de la politique monétaire et de la situation macro, il y a aussi la petite question d’une guerre en Europe, une situation réglementaire toujours en suspens avec un certain nombre de cas en cours (Coinbase, Binance et Ripple pour n’en citer que quelques-uns, dont il y aura sans doute plus de rebondissements à venir), et une myriade d’autres variables qui pourraient tourner dans un sens ou dans l’autre.

L’incertitude règne toujours, même si les choses s’améliorent. Pour Bitcoin et les marchés de la cryptographie, cela signifie que la prudence est toujours de mise.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.