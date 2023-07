Dogecoin se refroidit après le pic « Scooby Doo » : devez-vous acheter des jetons Shiba Memu (SHMU) ?

Benson est un journaliste chez Invezz, où il s'occupe des dernières nouvelles, des interviews et des analyses de marché.… lire la suite

Dogecoin (DOGE) reste l’une des meilleures pièces de mème à ce jour, grâce à une grande communauté et à son célèbre grand fan, le PDG de Tesla et propriétaire de Twitter, Elon Musk. Mais avec des pièces comme Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) et Floki Inu (FLOKI) renforçant l’attrait des pièces de mème chez les investisseurs, le défi pour la première place continue de se réchauffer.

Le nouveau venu est Shiba Memu, un projet qui cherche à se démarquer des autres tueurs potentiels de DOGE avec une approche unique des jetons de mème. Vous pouvez en savoir plus sur Shiba Memu dans cette prévision de prix concernant Dogecoin.

DOGE voit son prix augmenter avec « Scooby Doo »

Dogecoin, qui a été lancé en 2013 en tant que pièce de mème originale sur le thème du chien, possède l’une des communautés les plus passionnées. Le jeton venant d’une « blague » fait actuellement partie des 10 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière et a récemment augmenté de plus de 5 % alors que le PDG de Tesla, Elon Musk, a de nouveau tweeté à propos de l’altcoin.

Les tweets de Musk sur Dogecoin ont historiquement suscité la réaction des traders, le prix du DOGE et des jetons associés tels que SHIB reflétant ces réactions par leurs mouvements. Cela a semblé être le cas lorsque DOGE a atteint son prix record au-dessus de 0,73 $ en mai 2021. Cette fois, les taureaux ont fait face à une résistance supérieure à 0,07 $. Cependant, les objectifs immédiats à la hausse pourraient être supérieurs à 0,1 $ – plus probable si les marchés s’orientent à la hausse au milieu de vents favorables tels qu’une réglementation et une adoption claires.

Notamment, Twitter a toujours Dogecoin comme option de paiement sur la plateforme (le code source qui pointait vers Bitcoin a depuis été supprimé). DOGE, continuera-t-il à conserver sa couronne avec l’aide de pics occasionnels alimentés par Musk ? Ou Shiba Memu prendra-t-il sa place ?

Qu’est-ce que le Shiba Memu ?

En ce qui concerne les pièces de mème, Shiba Memu prévoit de tirer parti de l’intelligence artificielle et de la technologie de la chaîne de blocs pour créer une centrale de marketing révolutionnaire et autosuffisante.

Le tableau de bord d’IA du projet sera alimenté par SHMU, un jeton ERC-20 sur la blockchain Ethereum. Selon le livre blanc, l’offre totale de jetons est de 1 milliard de SHMU, dont 85 % ont été mis à disposition pour la prévente alors que le projet cherche à rassembler une communauté forte.

Pour les investisseurs, une chose à noter est que la vente de jetons Shiba Memu durera 8 semaines. En dehors de cela, son prix augmentera tous les jours à 18 h GMT. Cela représente un cours laps de temps pour que les acheteurs intéressés puissent diversifier leurs portefeuilles avec SHMU.

Visitez le site Web de Shiba Memu si vous souhaitez acheter des jetons SHMU. (Notez que vous ne pouvez acheter le jeton qu’à partir de la page de prévente officielle).

Shiba Memu, est-il unique par rapport aux autres jetons de mème ?

L’intégration de la technologie de l’IA dans la pièce de mème est présentée comme un potentiel avantage pour Shiba Memu. Bien que centré sur les mèmes, le nouveau projet alimenté par l’IA ne nécessitera pas ou ne reposera pas sur des efforts de marketing axés sur l’homme et sur le battage médiatique. Au lieu de cela, il est conçu pour apporter un éclat marketing au mème.

Au cœur de la puissance marketing de la pièce de mème se trouvera son tableau de bord alimenté par l’IA.

Selon son livre blanc, le tableau de bord du jeton, actuellement en cours de développement, identifiera ses propres stratégies de marketing, rédigera des relations publiques et se commercialisera sur divers réseaux sociaux et forums. Ce système devrait être mis en service au premier trimestre de 2024 et offrira une plateforme ultra-innovante à partir de laquelle tous les utilisateurs pourront accéder aux stratégies marketing de Shiba Memu.

Le tableau de bord de l’IA tirera parti du traitement du langage naturel, de l’analyse prédictive et de la personnalisation pour aider les utilisateurs à rester au courant de tout ce qui concerne Shiba Memu.

Les utilisateurs pourront également interagir avec d’autres personnes sur le réseau, se connecter et partager des mises à jour du marché en temps réel. Ils pourront également donner leur avis et même partager des suggestions visant à promouvoir l’adoption de SHMU.

Est-il possible de gagner plus via Shiba Memu après la prévente ?

Fournir des liquidités au pool de Shiba Memu est l’un des moyens de gagner plus de SHMU.

Le jalonnement de jetons sera également disponible, tandis que les investisseurs trouveront probablement la chance de gagner SHMU lorsque leurs suggestions seront adoptées, un ajout intéressant à l’opportunité d’investissement qui accompagne le nouveau jeton de mème.

Prévision de prix pour Shiba Memu

En termes de prix, il est difficile de dire exactement comment SHMU se comportera dans les un ou deux ans à venir. Cependant, avec la hausse des prix qui a lieu tout au long de la prévente et le marché des pièces de mème toujours restant un secteur fort, il est possible que le prix soit nettement supérieur au prix de 0,0244 $ fixé pour être la valeur finale de la vente de jetons. Qu’est-ce qui pourrait aider le prix de SHMU en 2024-2025 ?

Une machine marketing qui ne dort jamais pourrait être le facteur qui verra le prix de Shiba Memu continuer à augmenter lorsque le jeton sera lancé sur les principaux échanges au troisième trimestre de 2024. L’intégration du jeton sur les principales dApps et plates-formes au premier trimestre de 2025 sera également susceptible d’aider, cette perspective provenant d’une augmentation de l’utilité et de l’adoption de SHMU.

L’intérêt massif suscité par la prévente, qui a permis de récolter plus de 1,04 million $ en moins de trois semaines, peut également être utilisé comme un indicateur potentiel d’une demande future. Dans ce cas, un prix supérieur à 1 $ en 2024 pour SHMU est envisageable et des objectifs compris entre 5 $ et 10 $ pourraient être sur la table jusqu’en 2025.

Bien que positif pour Shiba Memu, il est essentiel de noter que le développement est encore à un âge précoce et que les prix ne peuvent pas monter en flèche pendant la prévente. De plus, lorsque les jetons sont cotés en bourse, d’autres facteurs de marché peuvent avoir un impact sur les performances possibles.

Vous pouvez en savoir plus sur Shiba Memu ici.