Un expert dit que Bitcoin atteindra 50 000 $ cette année : le jeton Chancer pourrait-il aussi se rallier ?

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le Bitcoin est déjà en hausse d’environ 80 % cette année, mais le directeur général de Nexo est convaincu qu’il a encore plus de place pour la hausse.

Bitcoin pourrait atteindre 50 000 $ d’ici la fin de l’année

Copy link to section

Dans une récente interview avec CNBC, Antoni Trenchev a déclaré qu’il était concevable que la plus grande crypto-monnaie du monde termine l’année entre 40 000 et 50 000 $.

Le PDG de la société de crédit s’attend à ce que BTC se redresse une fois que la Réserve fédérale aura confirmé la fin de son cycle de resserrement. En effet, une politique monétaire laxiste tend à stimuler l’intérêt pour les actifs à risque.

L’inflation globale s’est établie à seulement un pourcentage au-dessus de l’objectif de 2,0 % de la Fed en juin (en savoir plus). Cela suggère que la banque centrale pourrait désormais être plus proche d’un pivot. C’est probablement pourquoi d’autres s’attendent, y compris le professeur Carol Alexander, s’attendent également à ce que Bitcoin atteigne 50 000 $ d’ici la fin de l’année 2023. L’objectif de prix signale une augmentation supplémentaire de 65 % à partir d’ici.

Fait intéressant, d’autres crypto-monnaies réagissent généralement positivement à la force de Bitcoin car c’est le baromètre. Par conséquent, il est probable que les plates-formes émergentes comme Chancer.com en bénéficieront également une fois que BTC aura débloqué sa prochaine étape.

Chancer combine crypto-monnaies et paris

Copy link to section

Chancer est avant tout une plateforme de paris sociaux, unique en ce sens qu’elle fusionne deux marchés en croissance rapide : la crypto-monnaie et les jeux d’argent.

Elle est construite sur une blockchain et est alimentée par un jeton $CHANCER natif. L’utilisation du jeton BSC0 est un ticket pour créer et participer à des paris sur tout et n’importe quoi – que ce soit les élections à venir ou peut-être un match de football que vous prévoyez de regarder avec vos amis.

N’oubliez pas que Chancer s’est engagé à devenir un réseau décentralisé. Cela signifie que la communauté finira par jouer un rôle plus important dans son orientation future. Pour que vous puissiez exercer ce droit de parole sur des questions critiques liées à l’entreprise, vous devez posséder le jeton $CHANCER.

En plus des cas d’utilisation susmentionnés du jeton natif actuellement en prévente, $CHANCER est également un investissement et son prix fluctue en fonction de l’offre et de la demande.

La prévente de jetons Chancer connaît une forte demande

Copy link to section

Chancer a déjà levé près de 1,0 million $ en vendant ses jetons BSC0 – une indication que la demande est forte, ce qui brosse un tableau plutôt rose de ce que l’avenir peut lui réserver.

Le jeton natif devrait atteindre 0,021 $ d’ici la fin de la prévente en cours. En comparaison, il vaut actuellement 0,01 $. En termes simples, $CHANCER devrait gagner plus de 100 % à partir d’ici.

Tout comme ses pairs, le jeton cryptographique sera répertorié sur des échanges notables une fois la prévente terminée. Cela a tendance à être un catalyseur significatif pour un actif numérique et contribue également beaucoup à l’appréciation des prix.

Investir dans ledit jeton est assez simple et cela est bien expliqué sur son site Web ici.

La saison de la NFL aidera également $ CHANCER

Copy link to section

N’oubliez pas que le marché des crypto-monnaies pourrait tirer parti de plusieurs vents favorables à l’avenir.

Par exemple, les États-Unis semblent sur le point d’approuver un ETF Bitcoin au comptant étant donné que le puissant BlackRock Inc a déposé un dossier pour en lancer un. Le gestionnaire d’actifs a l’habitude de ne pas déposer de dossier pour un fonds négocié en bourse jusqu’à ce qu’il soit presque absolument convaincu que le régulateur ne s’y opposera pas. De l’autre côté de l’Atlantique, l’Europe est prête à lancer également un ETF Bitcoin au comptant d’ici la fin de l’année.

En plus de cela, il y a quelques catalyseurs qui pourraient profiter en particulier à Chancer.com. Ceux-ci incluent la saison de la NFL qui débutera dans environ un mois. La ligue sportive entraînera probablement une forte augmentation des paris et la plate-forme basée sur la blockchain pourrait en tirer parti étant donné qu’elle se situe au cœur des jeux de hasard et des jeux en ligne.

Il est important de noter ici que les jeux de hasard et les jeux en ligne valent 90 milliards $ en 2023 et devraient augmenter avec un TCAC de 10 % au cours des prochaines années – et Chancer en tant que plate-forme et son jeton natif en tant qu’investissement gagneront en traction sur la croissance du marché susmentionnée.

Pour plus d’informations sur la prévente en cours, visitez Chancer.com.