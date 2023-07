Les prêts numériques affichent une résilience à long terme dans un contexte de forte demande de prêts non garantis

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le prêt numérique consiste à emprunter et à prêter de l’argent en utilisant des plateformes telles que des applications mobiles, des sites de prêt et des crypto-monnaies. Le concept a attiré l’attention car il est rapide et facile, supprimant la dépendance à l’égard des institutions financières telles que les banques.

La facilité d’accès et la rapidité rendent le prêt numérique parfait pour les urgences.

Rapidité, sécurité et commodité dans l’espace financier

La sécurité, la rapidité et la commodité sont les principales tendances technologiques de l’industrie du prêt numérique. La sécurité en ligne reste cruciale en raison des risques de perte de données sensibles au profit de fraudeurs. La rapidité est essentielle car les emprunteurs veulent recevoir leur argent plus rapidement. De plus, les personnes qui demandent des prêts veulent moins d’obstacles.

Facteurs favorisant le prêt numérique

Alors que les particuliers recherchent des moyens de financer leurs entreprises sans garantie, la demande de prêts non garantis continue de monter en flèche. C’est particulièrement le cas pour les pays développés avec des dettes de consommation élevées. De plus, les prêts traditionnels affichent des taux d’intérêt élevés.

Les taux élevés ont rendu les emprunts coûteux, obligeant les gens à trouver d’autres sources de financement, y compris les prêts numériques.

L’innovation Fintech introduit divers services et produits dans l’espace financier. Les prêteurs numériques en ont profité en fournissant des services en ligne à leurs clients.

De plus, l’évolution du comportement des consommateurs fait que la plupart des gens préfèrent les transactions sur Internet. En outre, les prêteurs peuvent facilement accéder à leurs clients potentiels via le Web.

Le marché du prêt numérique en expansion en Inde

Des données récentes ont indiqué une croissance impressionnante du secteur des prêts numériques en Inde, prévoyant une valeur marchande de 515 milliards de dollars d’ici 2030. Cela confirme un avenir positif pour le secteur des prêts en constante expansion. En outre, les activités de crypto-monnaie ont prospéré dans la région.

De plus, les sociétés indiennes émergentes de prêt numérique ont enregistré un TCAC notable de 39,5 % de croissance en dix ans. Le marché indien des prêts numériques a récemment reçu des investissements d’une valeur de 1 milliard de dollars, les prêts P2P représentant la majeure partie de l’activité.

