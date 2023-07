La loi sur la crypto-monnaie avance à la chambre des représentants alors que la prévente d’AltSignals dépasse les 1,22 million $

Benson est un journaliste chez Invezz, où il s'occupe des dernières nouvelles, des interviews et des analyses de marché.… lire la suite

Alors que les marchés des crypto-monnaies sont restés largement indécis au cours des derniers jours en termes de mouvements de prix ; ce qui n’est pas passé inaperçu, ce sont les développements marquants de cette semaine en ce qui concerne la réglementation de la crypto-monnaie aux États-Unis.

Alors que l’industrie évolue vers une réglementation claire, une adoption et des investissements supplémentaires dans le secteur pourraient être une aubaine pour AltSignals et d’autres projets de crypto-monnaie liés à l’IA.

Les États-Unis sont sur la bonne voie de mettre en place des règles sur les crypto-monnaies

La Security and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et même la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) n’ont pas été très utiles au secteur de la crypto-monnaie en termes de clarté réglementaire. Les nuages gris pourraient se dissiper si deux projets de loi ciblant l’innovation cryptographique et les pièces stables – qui viennent de franchir une étape cruciale – devenaient le premier cadre réglementaire complet des États-Unis sur les crypto-monnaies.

Comme indiqué hier, la loi sur l’innovation et la technologie financières pour le 21e siècle, le projet de loi FIT21, a passé l’étape du comité des services financiers de la Chambre. La prochaine étape est le plancher de la Chambre pour débattre du projet. Il en va de même pour le projet de loi Clarity for Payment Stablecoins Act (la loi sur les paiements réalisés via pièces stables).

Commentant le projet de loi sur les pièces stables, Patrick McHenry, président du comité de la Chambre sur les services financiers (républicains), a déclaré qu’il y avait eu une collaboration « de bonne foi et bipartite », mais a critiqué les tentatives de la Maison Blanche de faire dérailler les progrès.

Le résumé du GOP des services financiers après les événements de jeudi a déclaré :

« Après quinze mois de collaboration bipartite, cette législation historique est sur le point de devenir loi. »

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est un projet basé sur la blockchain qui vise à tirer parti de l’intelligence artificielle pour offrir un accès décentralisé à ce qui pourrait être la plus grande plate-forme d’outils de trading ou de signaux de l’industrie du trading. Depuis son lancement en 2017, AltSignals fournit des signaux de trading pour différents marchés et actifs en utilisant son algorithme propriétaire AltAlgo.

Le succès de la plate-forme comprend la croissance de sa communauté qui comprend plus de 50 000 utilisateurs, dont plus de 1 500 membres VIP.

L’adoption croissante de l’IA incite AltSignals à innover davantage en intégrant une couche alimentée par l’IA appelée ActualizeAI. Les géants de la technologie Microsoft, Meta et Google d’Alphabet prévoient tous un énorme potentiel de croissance pour l’IA, et ActualizeAI d’AltSignals pourrait exploiter cet avenir pour devenir la plate-forme incontournable pour des signaux de trading très précis.

Cette plate-forme sera alimentée par ASI, un jeton utilitaire natif d’ActualizeAI et qui permet aux détenteurs d’accéder à ses nombreux avantages. Outre l’utilisation illimitée des nouveaux outils d’IA, les détenteurs du jeton ont la possibilité de gagner un revenu passif grâce à un modèle innovant de partage des revenus. Le jalonnement de jetons est également disponible.

La prévente d’AltSignals est en cours et ses jetons se vendent rapidement. Il reste deux étapes avant la fin de la prévente, ce qui signifie que tout achat réalisé maintenant pourrait être une excellente décision pour les premiers investisseurs. Jusqu’à présent, les investisseurs ont investi plus de 1,22 million $ dans le jeton ASI, 54 % des jetons de la prévente ont déjà été vendus lors de la deuxième étape.

Rendez-vous sur le site Web d’AltSignals pour en savoir plus sur ActualizeAI. Vous pouvez également rejoindre la prévente ici.

Perspectives d’AltSignals dans un contexte de réglementation croissante

La clarté est certainement ce dont l’industrie de la crypto-monnaie a besoin pour prospérer. L’UE et le Royaume-Uni ont récemment fait d’énormes pas dans cette direction avec MiCA et FSMA. Mais en tant qu’acteur de premier plan, les États-Unis sont très en retard sur leurs pairs.

Ces perspectives étant susceptibles de changer plus tôt que prévu récemment, cela pourrait signifier une plus grande adoption de la crypto-monnaie, y compris par les traders à travers les États-Unis.

Ajoutez cela à la pression existante pour une réglementation appropriée de l’IA et vous avez ce qui pourrait être un combo parfait pour l’innovation en matière de crypto-monnaie et d’intelligence artificielle, en particulier pour les projets fonctionnant dans le cadre de lois établies pour protéger les investisseurs. Alors que les principales entreprises de cryptographie sont susceptibles d’être parmi les plus grands bénéficiaires de cette clarté réglementaire, les investisseurs désireux de découvrir la prochaine chose à la mode pourraient se pencher sur les projets à venir.

AltSignals, dont ActualizeAI sera lancé en 2024, a le potentiel de devenir l’une des plus grandes plateformes de signaux de trading au monde. Une traction massive ne peut être bonne que pour son jeton ASI natif.