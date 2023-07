Les crypto-monnaies dorment encore alors que Shiba Memu prospère

Les crypto-monnaies ont été dans une fourchette étroite au cours des dernières semaines. Le Bitcoin, la plus grosse pièce au monde, est resté à 29 000 $ tandis que la capitalisation boursière totale de toutes les pièces numériques est restée bloquée à 1,1 billion $.

Des données supplémentaires montrent que les liquidations ont diminué et que l’intérêt ouvert pour le marché à terme a diminué. De plus, le volume de pièces échangées dans les bourses centralisées et décentralisées continue de baisser depuis un certain temps maintenant.

Le prochain catalyseur

Le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont connu des difficultés alors que les investisseurs attendent le prochain catalyseur. Certains des catalyseurs récents ont eu un impact minime sur l’industrie. Par exemple, la Réserve fédérale a décidé de relever les taux d’intérêt de 0,25 % cette semaine, les poussant au plus haut niveau depuis plus de 22 ans.

Dans le même temps, des données supplémentaires en provenance des États-Unis ont révélé que l’inflation ralentissait. L’indice des prix à la consommation (IPC) a chuté à 3,0 % tandis que l’indice des dépenses personnelles de consommation (PCE) a chuté à 3,1 %. Le PCE est la jauge d’inflation que la Réserve fédérale privilégie le plus.

Par conséquent, les crypto-monnaies ont légèrement réagi, même si certains analystes ont averti que la Fed avait fini de relever les taux ce mois-ci. Dans le passé, une telle déclaration les aurait poussés nettement plus haut.

Les crypto-monnaies ont également perdu de leur élan après le résultat de l’affaire qui oppose la SEC à Ripple. Dans sa décision, la juge chargée de l’affaire a statué que le XRP n’était pas une sécurité, conférant à l’industrie de la crypto-monnaie l’une de ses plus grandes victoires.

Une des raisons probables de la sous-performance est que les investisseurs déplacent leurs liquidités vers le marché des actions plus performant. Les indices de pays comme les États-Unis, le Japon et l’Allemagne se sont bien comportés cette année, attirant davantage d’investisseurs.

La vente de jetons Shiba Memu prend de l’ampleur

Alors que l’industrie de la crypto-monnaie a été mise en sourdine, la vente de jetons de Shiba Memu prend de l’ampleur. La vente symbolique a permis de récolter plus de 1,28 million $ en moins d’un mois. Cela en fait l’une des ventes de jetons les plus performantes cette année.

Pour commencer, Shiba Memu est une crypto-monnaie future qui se concentre sur deux domaines importants qui présentent une croissance rapide sur le marché : les pièces de mème et l’intelligence artificielle. Les pièces de mème comme Pepe ont surpassé les autres monnaies traditionnelles et ont fait de nombreux millionnaires.

En même temps, les crypto-monnaies axées sur l’IA comme Fetch.ai et SingularityNET ont toutes augmenté de plus de 5005 cette année. Par conséquent, en combinant ces deux technologies, Shiba Memu vise à capturer ces deux secteurs importants.

Shiba Memu appliquera l’IA dans ses stratégies marketing puisque la plateforme sera capable de générer automatiquement des informations de marketing.

Une autre raison d’acheter le jeton Shiba Memu est que son prix augmente chaque jour. Cela signifie que les acheteurs d’origine ont vu la valeur de leurs jetons augmenter. Cette tendance se poursuivra dans les mois à venir à mesure que la vente de jetons se poursuivra.

