Les investisseurs s’intéressent à Shiba Memu alors que les meilleures pièces de mème s’effondrent

Selon les données de Coinmarketcap, les meilleures pièces de mème ont commencé la semaine sur une note négative. Leur capitalisation boursière a chuté de 1,09 %, tandis que le volume des transactions a diminué de 17,23 %. Cependant, alors que les pièces autrement populaires prennent un coup, un nouveau rival, Shiba Memu (SHMU), vole la vedette avec sa prévente en cours.

La prévente de Shiba Memu, qui a débuté il y a quelques semaines, a vu 48 468 572 jetons se vendre, ce qui montre l’intérêt croissant des investisseurs pour le projet.

Les pièces de mème populaires perdent leur saveur

Mis à part Dogecoin (DOGE) qui a récemment surfé sur les spéculations de la plate-forme X (anciennement Twitter) introduisant les paiements en crypto-monnaies et autorisant spécifiquement les paiements en DOGE, le reste des pièces de mème populaires a vu peu d’évolution. Le jeton PEPE, par exemple, a baissé de 6 % au cours des sept derniers jours et poursuit sa baisse aujourd’hui avec une baisse de 3 %.

Les investisseurs en crypto-monnaies semblent se diriger vers de nouveaux jetons de mème, voyant la tendance des nouveaux projets gagner rapidement en popularité, et qui pourraient offrir plus de retour sur investissement par rapport aux projets déjà populaires. Selon les données de Coinmarketcap, les meilleurs gagnants dans le secteur des pièces de mème sont en grande partie de nouveaux projets.

Par exemple, BALD, Vita Inu (VINU), INU et KEKE ont tous enregistré des hausses de prix de plus de 30 % au cours des sept derniers jours. BALD a gagné 53 % au cours des dernières 24 heures.

Dogecoin et Shiba Inu, en revanche, n’ont gagné que 6 % et 9 % au cours des sept derniers jours et les prix ont déjà commencé à baisser.

Pourquoi les investisseurs affluent-ils vers Shiba Memu ?

En plus d’être un jeton de mème en concurrence avec Shiba Inu (SHIB) et Dogecoin (DOGE), Shiba Memu est une crypto-monnaie révolutionnaire combinant l’intelligence artificielle (IA) et la technologie blockchain pour créer une centrale de marketing imparable et entièrement autosuffisante. Le battage médiatique autour de l’IA présente spécifiquement une excellente opportunité d’investissement pour les investisseurs en crypto-monnaies qui cherchent à réaliser des profits dans l’industrie.

Shiba Memu vise à générer plus de contenu qu’un tabloïd. Cela signifie alimenter des milliards de données dans les communiqués de presse et les supports de marketing. Le contenu sera publié sur tous les forums et les réseaux sociaux.

Le projet de crypto-monnaie alimenté par l’IA surveillera et analysera également les performances de ses propres efforts de marketing, ajustant les stratégies pour optimiser les résultats comme une page de l’Art de la guerre. Sa technologie d’IA lui permet d’interagir directement avec les utilisateurs via un tableau de bord qui permet aux utilisateurs d’interagir avec l’IA, de fournir des commentaires, de faire des suggestions et même de poser des questions.

En plus de la technologie, la valeur du jeton SHMU a augmenté toutes les quelques heures grâce à la prévente. Au moment de mettre sous presse, un SHMU valait 0,016975 USDT mais devrait atteindre 0,017200 USDT dans les 5 prochaines heures. Pour participer à la prévente, cliquez ici.

