BTCUSD se consolide dans un contexte de perspectives « plus élevées et plus longues » après le discours de Powell

Le discours de Jerome Powell à la conférence de Jackson Hole devrait maintenir une position positive sur les taux d’intérêt américains et les rendements obligataires, favorisant ainsi la force du dollar. Ce sentiment est particulièrement significatif lorsqu’on le compare aux conditions économiques mondiales.

Alors que le discours de Powell favorise le dollar américain, Bitcoin (BTC), qui semble ne tenir qu’à un fil, a glissé en consolidation légèrement en dessous de 26 000 $.

L’économie américaine maintient une solide performance

Si l’économie américaine maintient de solides performances, avec un taux de croissance annualisé d’environ 6%, comme l’indique la dernière estimation de la Fed d’Atlanta, ce n’est pas le cas de ses principaux concurrents, notamment de la zone euro et de la Chine.

Même avant le discours d’ouverture de Powell lors du rassemblement annuel des décideurs politiques américains et du monde entier de la Fed de Kansas City, le dollar américain avait déjà atteint un plus haut de deux mois par rapport à un certain nombre de grandes devises. C’est la raison la plus probable pour laquelle le BTCUSD a connu une baisse considérable depuis le 15 août.

Bitcoin a du mal à se maintenir à flot après avoir glissé en dessous de 26 000 $. La crypto-monnaie, qui est la plus négociée par les traders de crypto, semble désormais entrer en consolidation en vue du prochain plan d’action.

Et tandis que certains investisseurs pensent que Bitcoin a touché le fond et qu’il pourrait se préparer à un retour majeur, le renforcement du dollar américain constitue une menace. Bitcoin a toujours été connu pour bénéficier des faiblesses du dollar américain ; tout gain pour le dollar condamne la crypto-monnaie.

Ces dernières semaines, les écarts de rendement à court terme, qui influencent souvent les taux de change, se sont élargis en faveur du dollar par rapport à plusieurs grandes devises telles que l’euro, la livre sterling, le yen et le yuan.

Il est important d’aborder les mouvements du marché avec prudence, en particulier les jours sujets à des réactions instinctives en raison de données ou d’événements politiques importants. Il convient toutefois de noter l’absence de repli vendredi.

Impact du discours de Powell

Résumantle discours de Powell en quelques phrases, il pourrait être résumé comme suit : « Nous procéderons avec prudence lorsque nous déciderons de poursuivre le resserrement ou de maintenir le taux directeur et d’attendre des données supplémentaires. »

Cette situation semble avantageuse pour le dollar dans un avenir proche, voire prolongé jusqu’à la fin de l’année. Le marché n’a pas encore pleinement intégré un nouveau resserrement des taux américains, de sorte qu’une nouvelle hausse d’un quart de point pourrait soutenir le dollar.

Alors que le dollar a augmenté de 5 % au cours des six dernières semaines, une pause ou une baisse des prises de bénéfices ne serait pas surprenante. Néanmoins, compte tenu du coussin fourni par les rendements américains, le dollar ne devrait pas tarder à reprendre sa trajectoire haussière.

