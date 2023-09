Le DeFi TVL de la blockchain de base s’envole en dépassant Cardano et Cronos

Base, le nouveau réseau de couche 2 de Coinbase, gagne du terrain parmi les développeurs alors même que l’industrie de la cryptographie est confrontée à des vents contraires majeurs.

Le réseau a attiré de nombreux développeurs, Friends.tech étant le plus populaire. Le réseau social controversé a continué de gagner du terrain, attirant plus d’un million d’utilisateurs.

Pendant ce temps, Base a vu son activité dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi) bondir. Les données compilées par DeFi Llama montrent que la valeur totale verrouillée (TVL) dans son écosystème a grimpé en flèche pour atteindre un niveau record de plus de 464 millions de dollars. Cette augmentation en fait la 10ème plus grande blockchain au monde.

Plus particulièrement, Base, qui existe depuis quelques mois, a dépassé certaines blockchains bien connues du secteur. Par exemple, il est plus gros que Cronos de Crypto.com, qui a une TVL de 374 millions de dollars. Il est également plus gros que Cardano, dont le jeton ADA valait autrefois plus de 90 milliards de dollars. D’autres blockchains notables sont Kava, Klaytn et Fantom.

Base a attiré des centaines de développeurs du secteur DeFi. La plus grande dApp de son écosystème est Aerodrome, un DEX avec plus de 170 millions de dollars d’actifs. D’autres noms notables de son écosystème sont Beefy, Compound, Overnight Finance et Stargate. Des poids lourds DeFi comme Curve et Uniswap se sont également déployés dans Base.

Il est néanmoins trop tôt pour prédire si Base réussira à long terme. Dans le passé, nous avons vu de nombreuses chaînes gagner en popularité, puis perdre de leur attrait au fil du temps.

Par exemple, à son apogée, Cronos avait une TVL de plus de 4 milliards de dollars alors que Tectonic et MM Finance gagnaient des parts de marché. De même, Algorand était l’un des principaux acteurs de DeFi, aidé par la popularité d’AlgoFi, qui a récemment fermé ses portes.

