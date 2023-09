Les Kansas City Chiefs – les champions en titre du Super Bowl sont prêts à affronter les Lions de Détroit alors que la saison de la NFL débutera le 8 septembre.

Et cela représente une excellente opportunité commerciale, selon la Bank of America.

Bank of America voit un potentiel de hausse pour les actions liées aux paris sportifs

La société a déclaré à ses clients dans une note récente que les actions liées aux paris sportifs commencent généralement à se redresser quelques jours avant le début de la saison de la NFL.

Les actions liées aux jeux en ligne ont l’habitude de se rallier au début et à la fin de la saison de la NFL, mais moins par la suite.

À cette fin, les analystes de la Bank of America sont convaincus que des noms comme DraftKings, MGM et Ceasars devraient en bénéficier dans les prochains jours alors que les fans de football parient sur leurs équipes préférées et donneront un coup de pouce aux paris sportifs en ligne qui ont déjà été légalisé dans un certain nombre d’États.

Mais qui peut dire que seules les actions bénéficieront de la NFL. Les plateformes récemment introduites comme Chancer.com, qui se situent au cœur des paris sportifs et des jeux en ligne, pourraient avoir autant d’opportunités d’en bénéficier que les actions.

Chancer est une plateforme fiable pour les paris sociaux

Chancer est un projet basé sur la blockchain qui offre une version passionnante des paris en ligne avec ce qu’il appelle les « paris sociaux ».

L’idée est de permettre aux utilisateurs de faire participer leurs amis, leur famille ou qui ils veulent à un marché de paris qu’ils créent eux-mêmes – et cela ne doit pas nécessairement être sur la NFL. Vous souhaitez parier sur les prochaines élections ? Bien sûr. Un événement local ? Pourquoi pas. En fait, vous êtes responsable de ce sur quoi vous voulez parier.

S’il s’agit d’un événement sportif, Chancer intègre également sa diffusion en direct dans sa plate-forme.

C’était donc une introduction de Chancer.com principalement pour les joueurs. Mais le projet est tout aussi fascinant pour les investisseurs car il est alimenté par un jeton Chancer natif qui détermine sa valeur en fonction de l’offre et de la demande.

Au moment de la rédaction, il est en prévente et est évalué à 0,011 $. Apprenez-en davantage sur $CHANCER ici.

Le jeton Chancer pourrait capitaliser sur la croissance rapide des paris en ligne

Chancer a déjà levé plus de 1,7 million $ en vendant son jeton BSC0, ce qui signale une forte demande. Une fois sa prévente en cours terminée, $CHANCER sera coté sur des échanges de crypto-monnaies qui ont tendance à être un catalyseur entrainant l’appréciation des prix.

Le jeton natif du même nom peut être d’autant plus attrayant en tant qu’investissement qu’il s’agit d’un jeu sur les paris en ligne et les jeux numériques – un marché qui devrait connaître un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 10 % à l’avenir.

Il convient également de noter que le marché de la crypto-monnaie devrait tripler environ en termes de valeur des transactions au cours des cinq prochaines années. Il s’agit également d’une croissance rapide sur laquelle $CHANCER pourrait capitaliser étant donné qu’il s’agit essentiellement d’une crypto-monnaie.

Les détails sur la façon d’acheter le jeton Chancer sont disponibles sur son site Web.

Les vents arrière de la crypto-monnaie peuvent également être des vents arrière de $CHANCER

Enfin, $CHANCER pourrait finir par capitaliser sur les nombreux vents favorables attribués à l’industrie.

Par exemple, un juge américain a récemment statué en faveur de Grayscale dans son procès contre la Securities & Exchange Commission concernant un ETF Bitcoin.

Il s’agit d’un pas en avant significatif en ce qui concerne le lancement dudit fonds négocié en bourse – ce qui est important car de nombreux experts estiment que cela entraînera une augmentation significative de la demande de cryptographie et, par conséquent, débloquera une hausse importante du BTC.

En tant que baromètre, l’espace des crypto-monnaies a tendance à évoluer en tandem avec le Bitcoin. S’il s’est redressé lors du lancement d’un ETF Bitcoin, il en sera peut-être de même pour les autres crypto-monnaies qui incluent le jeton Chancer.

Ensuite, bien sûr, il y a la Réserve fédérale qui a probablement fini de relever ses taux, ou du moins est sur le point de le faire. Une fois la politique monétaire indulgente adoptée, les actifs à risque tels que les crypto-monnaies en général ou peut-être $CHANCER en particulier pourraient en bénéficier.

Visitez le site Web de Chancer ici pour explorer davantage la plateforme, sa prévente et comment investir.

