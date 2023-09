La dynamique de prévente de Chancer, est-elle susceptible de se poursuivre après la cotation des jetons ?

Alors que le troisième trimestre de 2023 fait son chemin, les investisseurs sont inquiets. La cotation du jeton de la première plateforme de paris décentralisée au monde, Chancer, se rapproche. Sur des prévisions d’énormes mouvements de prix, les investisseurs ont saisi plus de 1,76 million $ de jetons lors de la prévente. La forte demande pour le jeton met en évidence un énorme potentiel, même si l’appétit pour le risque perturbe les marchés. Mais à quel point ce jeton est-il attractif avec sa cotation sur Uniswap prévue pour ce trimestre ?

À propos de Chancer et de son fonctionnement

Copy link to section

Chancer est la première blockchain à introduire un modèle de paris P2P décentralisé. Le réseau vise à changer le fonctionnement des paris en donnant de l’autonomie à l’utilisateur. Les utilisateurs déterminent les événements sur lesquels parier et fixent les règles et les cotes pour gagner. L’approche diffère du système actuel, où les bookmakers gardent le contrôle à 100 %. Prenons un exemple familier pour comprendre comment fonctionne Chancer.

Supposons que votre marathonien préféré participe à une course qui va avoir lieu prochainement en ville. Sur la base de leurs expériences passées, vous vous attendez à ce qu’ils remportent le marathon. Votre ami (pair) a une opinion différente. Alors, vous voulez parier sur l’événement.

En utilisant Chancer, vous créez simplement un marché pour l’événement. Vous et votre ami pouvez ainsi placer votre pari sur la plateforme, sécurisée par un écosystème blockchain. Vous pouvez faire des pronostics sur plusieurs événements et inviter des amis du monde entier. Ou, vous pouvez rejoindre leurs marchés sur Chancer.

Les paris P2P permettent à Chancer d’atteindre de nombreux paris et d’élargir la portée des paris. Avec une capitalisation boursière du secteur des paris qui se chiffre en milliards de dollars, Chancer présente une énorme opportunité. C’est peut-être la raison pour laquelle les investisseurs parient gros sur la plateforme avant son lancement.

Copy link to section

Le jeton Chancer ($CHANCER) tire sa valeur de l’utilisation continue et de la popularité de la plateforme. Le jeton sera le moyen d’échange de valeur. Cela inclut la réclamation des gains sur les paris réussis. À mesure que de plus en plus d’investisseurs accèdent à la plateforme, Chancer pourrait constater une augmentation de la demande, ce qui contribuerait à faire monter en flèche les prix.

Chancer tire également son utilité des marchés P2P. Les utilisateurs seront récompensés par le jeton pour avoir créé de nouveaux paris et des marchés sur Chancer. L’objectif est d’inciter les utilisateurs à continuer à développer la plateforme Chancer et à la rendre populaire.

Les investisseurs à la recherche d’un revenu passif bénéficieront également de l’utilisation de Chancer. Ils peuvent miser le jeton au fil du temps et gagner des revenus en contribuant au développement de la plateforme. Il y a également des récompenses qui sont attribuées à ceux qui partagent la plateforme Chancer. Ces cas d’utilisation aident la valeur de Chancer à augmenter et à générer des rendements pour les investisseurs.

Quel est le potentiel de prix du jeton Chancer en 2023 ?

Copy link to section

Le prix du jeton Chancer en 2023 pourrait être déterminé par la spéculation. Les investisseurs sont déjà inquiets à propos de la plateforme, ce qui pourrait accroître la spéculation une fois le jeton coté. De plus, la recherche de jetons nouvellement lancés avec un potentiel de prix énorme pourrait augmenter la volatilité.

En 2023, les analystes prévoient une augmentation du prix du jeton pouvant atteindre 1 000 %. Le potentiel de prix est réaliste car les jetons nouvellement répertoriés ont augmenté de plus grandes marges. Dans cette prévision, on s’attend à ce que Chancer puisse augmenter plus durablement en 2024 et au-delà. C’est à ce moment-là que la plateforme principale sera lancée, et Chancer constate une augmentation de la valeur induite par l’utilisation biologique. Une augmentation des prix à deux chiffres devrait être considérée comme suffisante pour 2023.

Que signifie investir dans Chancer maintenant ?

Copy link to section

L’apparition de Chancer sur les bourses approche à grands pas. Investir dans le jeton maintenant pourrait être idéal pour les investisseurs cherchant à capitaliser sur les gains de prix initiaux.

Actuellement, Chancer coûte 0,011 $, ce qui est assez bas et attrayant pour les premiers venus. Investir après la cotation des jetons peut signifier que les investisseurs dépensent davantage pour acheter le jeton à un prix plus élevé.

Save