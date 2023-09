Astar Network lance la solution zkEVM basée sur Polygon

Plus

Astar Network a entrepris un développement majeur de son réseau après avoir annoncé mercredi qu’il avait finalement lancé sa solution zkEVM alimentée par Polygon. Mais malgré le sentiment haussier entourant l’actualité, le prix de l’altcoin a baissé de près de 10 % au cours des dernières 24 heures, les acheteurs ayant du mal à conserver leurs gains.

Le jeton s’échangeait à 0,05 $ mercredi après-midi, avec un volume de transactions sur 24 heures de plus de 16 millions de dollars, soit une baisse de 9 %. L’ASTR, qui a culminé au-dessus de 0,1 $ en février, pourrait avoir du mal à retrouver une dynamique haussière si le marché dans son ensemble continue de faire face à une incertitude généralisée.

Astar annonce la solution Ethereum L2 zkEVM

Astar est la principale blockchain du Japon qui offre une plate-forme Web3 permettant aux développeurs de créer des applications décentralisées (dApps) et des solutions d’interopérabilité de couche 2. La croissance du réseau au cours des derniers mois s’est accompagnée d’étapes majeures en termes de développement du réseau et de partenariats. Parmi celles-ci figurent des collaborations clés avec Fireblocks, NTT Digital et Sony Communications Network.

Aujourd’hui, la plate-forme blockchain a annoncé le lancement d’une chaîne de couche 2 alimentée par zéro connaissance sur Ethereum. Selon les détails partagés dans une publication de blog, l’Astar zkEVM sera alimenté par le Chain Developer Kit (CDK) de Polygon.

« Nous sommes ravis d’ajouter une autre technologie de pointe à notre pile technologique avec Astar zkEVM. Cela nous permet d’exploiter le vaste écosystème Ethereum et de servir de passerelle pour l’adoption par les entreprises au Japon et au-delà. Nous resterons profondément enracinés dans l’écosystème Polkadot, qui inclut également l’interopérabilité entre toutes nos VM : EVM, zkEVM et WASM », a déclaré Maarten, directeur de la Fondation Astar.

La chaîne compatible EVM améliorera l’interopérabilité du réseau et permettra aux entreprises d’exploiter des fonctionnalités telles qu’une vitesse de transaction accrue, une évolutivité et une sécurité accrues dans leurs projets Web3. Le protocole Ethereum L2 devrait révolutionner l’industrie du divertissement et des jeux.

