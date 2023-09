Un métaverse solitaire alors que Sandbox, les utilisateurs actifs de Decentraland abandonnent

Le métaverse, l’un des piliers de l’industrie de la blockchain, a perdu de son attrait au cours des derniers mois alors que l’hiver de la crypto se poursuit. La plupart des plateformes phares du métaverse ont vu leurs utilisateurs et leurs jetons chuter à deux chiffres. De même, des entreprises comme Meta Platforms qui pariaient sur l’industrie ont réduit leurs ambitions.

Les utilisateurs de Sandbox et Decentraland abandonnent

Decentraland et The Sandbox sont les deux plus grands acteurs de l’industrie du métaverse. Le jeton SAND de Sandbox a une capitalisation boursière de plus de 599 millions de dollars, tandis que le MANA de Decentraland est évalué à 536 millions de dollars. Le jeton AXS d’Axie Infinity a une capitalisation boursière de 599 millions de dollars. À leur apogée, ces jetons étaient tous évalués à des milliards de dollars.

Les données publiées par DappRadar montrent que le nombre de personnes utilisant ces plateformes a fortement diminué. Par exemple, Decentraland n’avait que 3,86 000 portefeuilles actifs uniques (UAW) au cours des 30 derniers jours, soit une augmentation de 108 % par rapport au mois précédent. Le nombre de transactions sur le réseau a augmenté de 63% à 72,80k tandis que le solde de ses contrats intelligents est tombé à 15 millions de dollars.

L’activité dans The Sandbox était bien pire. L’UAW a chuté de 26 % à 3,29 000 tandis que le nombre de transactions dans le contrat intelligent a chuté de 15 % à 2 79 000. Le solde de ses contrats intelligents est également tombé à 22,9 millions de dollars.

Par conséquent, on pourrait s’attendre à ce que l’activité sur les plateformes évaluées à plus de 500 millions de dollars soit supérieure à cela.

Pendant ce temps, les tendances NFT dans Decentraland et The Sandbox n’ont pas été encourageantes. Comme indiqué ci-dessous, le prix plancher de ces ventes a suivi une tendance à la baisse après avoir culminé plus tôt cette année. Le prix plancher est défini comme le prix le plus bas d’un NFT à un moment donné. En tant que tel, un prix plus bas est le signe que la demande est un peu limitée.

Les prix du MANA et du SAND ont plongé

Une raison probable pour laquelle l’activité dans The Sandbox et Decentraland a diminué est que leurs jetons natifs se sont écrasés. MANA s’échangeait à 0,28 $ jeudi, 95 % en dessous de son plus haut historique.

De même, le jeton SAND se négociait à un plus bas historique de 0,28 $, 80 % en dessous de son niveau record. Par conséquent, la plupart des personnes qui ont acheté des NFT dans ces écosystèmes ou gagné des récompenses ont vu leur valeur chuter.

Dans la plupart des périodes, les applications blockchain fonctionnent bien lorsque les crypto-monnaies augmentent et vice versa. Par exemple, le prix plancher des NFT du Bored Ape Yacht Club (BAYC) a baissé à mesure qu’Ethereum s’affaiblissait. De même, le DeFi TVL de toutes les plateformes a chuté lorsque les prix des cryptomonnaies ont chuté.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.