Le compte à rebours de la prévente de Memeinator est en ligne alors que la fin des mèmes chétifs commence

Une capitalisation boursière de 14 milliards $ pour le marché des pièces de mème aujourd’hui est impressionnante pour un secteur qui était proche de 0 $ avant que le dernier cycle haussier n’entre en action. Le volume quotidien des échanges dépasse 390 millions $, avec Dogecoin, Shiba Inu et Pepe en tête des classements.

Memeinator cherche à se frayer un chemin vers le sommet : un nouveau jeton de mème qui n’hésitera pas à anéantir tous ceux qui sont faibles tout en façonnant l’avenir du monde des pièces de mème. Cette nouvelle aube arrive via « Judgment Day », la prévente de Memeinator qui n’est plus que dans neuf jours.

Plus précisément, la mission commence lorsque le jeton MMTR natif se lance le 27 septembre.

« Le Jour du Jugement » arrive dans le monde des mèmes

Revenir du futur pour nettoyer le désordre créé par les projets frauduleux et profiter de l’essor observé au cours des dernières années est la mission de Memeinator. Bien que cela exploite l’engouement pour les mèmes qui ont amené DOGE, SHIB et PEPE là où ils sont aujourd’hui, l’objectif est de les surpasser dans un contexte de domination totale.

Avant que cela n’arrive, ce sont les petits jetons qui tomberont en premier alors qu’une intelligence artificielle aide le « terminateur » à se placer alors qu’il vise une capitalisation boursière ciblée d’un milliard de dollars. Avant cela, il y aura une prévente très attendue à laquelle les fans de Terminator 2, les passionnés de crypto-monnaies et les chasseurs d’or peuvent accéder ici.

Qu’est-ce que Memeinator ?

Memeinator est une pièce de monnaie conçue pour apporter plus à sa communauté que le simple battage médiatique qui a motivé bon nombre des inscriptions actuelles sur le marché des mèmes. En promettant une économie symbolique alimentée par MMTR et tirant parti de l’IA, les détenteurs disposeront de davantage qu’une plate-forme dominante, dont un jeu.

Comme indiqué dans la feuille de route du projet, l’objectif sera de débarrasser le marché de tout ce qui est inutile en termes d’offres de mèmes. En plus de la technologie blockchain, Memeinator exploitera l’IA via l’API Twitter et la technologie OpenAI. Il s’agit de plates-formes de travail qui s’ajoutent aux avantages de Memeinator, qui est un projet axé sur la réalisation d’objectifs réalistes au lieu de seulement amorcer la demande sur le marché pour ne rien livrer.

MMTR est un jeton ERC-20 avec une offre totale de 1 milliard, dont 62,5 % ont été alloués à la prévente. Les investisseurs auront la possibilité d’acheter des jetons MMTR en 29 étapes lorsque la vente sera lancée le 27 septembre.

Pour l’instant, les lève-tôt rejoignent la liste d’attente via son site officiel.

Memeinator, vaut-il la peine d’être acheté aujourd’hui ?

La crypto-monnaie elle-même suscite beaucoup d’attention aujourd’hui, avec l’afflux d’acteurs majeurs du marché de l’investissement dans le domaine, ce qui suscite un nouvel optimisme. Alors que le sentiment s’épanouit autour de l’approbation éventuelle des ETF au comptant sur le marché américain, une cascade d’amour a afflué sur le marché des pièces de monnaie. Cependant, le principal catalyseur du mème reste les rendements stupéfiants observés lorsque des sociétés comme Pepe (PEPE) sont arrivées sur le marché.

De nombreux mèmes à faible capitalisation ont vu leur prix grimper en flèche aux côtés de PEPE, atteignant un sommet en avril et mai avec plusieurs gains à trois chiffres. Memeinator, qui montre déjà des signes d’une trajectoire similaire à celle de Pepe, pourrait devancer ses concurrents alors que les analystes prévoient un nouveau marché haussier pour tout ce secteur.

Alors que l’IA effectue le gros travail de marketing du MMTR via l’analyse des sentiments, un environnement viral pourrait voir le jeton grimper au sommet. La prévente offre aux premiers investisseurs la possibilité d’ouvrir leurs positions, avec le potentiel de réaliser des rendements étonnants.

Cela ne dépend pas uniquement de ce que propose Memeinator, mais également de l’engouement attendu pour la crypto-monnaie et l’IA – deux récits forts dans le monde de l’investissement d’aujourd’hui.

Vous pouvez en savoir plus sur le projet et la prévente sur les réseaux sociaux et le site Web de Memeinator.

