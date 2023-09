Analyse des prix de Tron (TRX) alors que JustLend TVL grimpe à 4,8 milliards de dollars

Le prix du Tron (TRX) s’est plutôt bien maintenu au cours des derniers mois, ce qui en fait l’une des pièces les plus performantes du secteur. Il a atteint un sommet de 0,085 $ mercredi, le niveau le plus élevé depuis le 29 juillet. Il a augmenté de plus de 86 % par rapport au niveau le plus bas de décembre.

Les afflux de JustLend se poursuivent

Le prix du Tron s’est bien comporté, aidé par les afflux croissants dans son écosystème DeFi. Les données compilées par DeFi Llama montrent que la valeur totale verrouillée (TVL) a augmenté de plus de 34 % au cours des 30 derniers jours. En revanche, d’autres plateformes comme Ethereum, Arbitrum et Avalanche ont vu leur TVL baisser au cours de cette période.

Notamment, le TVL de Tron a bondi en termes de TRX. Ils ont atteint 79,8 milliards de jetons TRX, le plus haut depuis juin. Les jetons ont culminé à plus de 108 millions il y a quelques mois. Un examen plus attentif de l’écosystème montre que JustLend mène cette charge.

JustLend, la plus grande plateforme de prêt de l’écosystème, a vu son DeFi TVL bondir de plus de 34 % au cours des 30 derniers jours. Sa TVL a grimpé à plus de 4,8 milliards de dollars . Il s’agit d’un concurrent de l’AAVE qui permet aux gens de prêter et d’emprunter.

L’inquiétude des plateformes de prêt est que les taux d’intérêt ont bondi ces derniers mois. En conséquence, le rendement du dollar américain a connu une forte tendance à la hausse. Le fonds du marché monétaire (MMF) du dollar américain a augmenté à plus de 5,5 %.

Par conséquent, les investisseurs se tournent vers la sécurité du dollar américain, qui offre également un rendement élevé. Dans le cas de JustLend, l’APY de l’offre TRX s’élève à 2,56 %, tandis que l’USDD, l’USDT et le BTC sont respectivement à 5,21 %, 0,51 % et 0,02 %.

Prévisions de prix du Tron

Graphique TRX par TradingView

Le graphique journalier montre que le prix du XRP a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a formé un canal ascendant représenté en rouge et se rapproche maintenant de la face supérieure.

Tron prend en charge les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 25 jours. Le prix est également au-dessus du nuage Ichimoku tandis que l’indice de force relative (RSI) est passé au niveau de surachat.

Par conséquent, il est probable que le prix du Tron continue d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le côté supérieur du canal à 0,09 $. Le stop-loss de cette transaction sera de 0,078 $.

