Memeinator, sur une prévente ambitieuse avec un ROI de 132 %, cherche à devenir le mème le plus rentable

Les crypto-monnaies de mème sont une force sur laquelle il faut compter. Même avec un marché baissier prolongé, la taille du marché a atteint un sommet de deux ans en 2023. Au 23 août, les échanges cumulés de mèmes ont culminé à un incroyable montant de 36 milliards $. Et devinez quoi ! Il s’agit d’un bond étant donné que ce marché valait près de 0 $ en 2020. Et si votre estimation est aussi bonne que la mienne, le marché des jetons de mème deviendra encore meilleur. Memeinator (MMTR) entre sur ce marché avec cette conviction. Mais contrairement à ses prédécesseurs, Memeinator est futuriste, puisqu’il nous vient de l’année 2077. En tant que tel, il comprend ce dont les mèmes ont besoin pour survivre lorsque le marché sépare les haricots de l’ivraie. Nous avons couvert ces détails 7 jours avant l’ouverture de la prévente et déchiffré pourquoi la liste d’attente s’allonge.

Qu’est-ce que Memeinator ?

Le 27 septembre, le monde accueillerait favorablement un projet de cryptographie idéaliste et avant-gardiste dirigé par l’IA. Le jeton Memeinator (MMTR) fera ses débuts sur le marché et affrontera des rivaux qui dorment depuis trop longtemps.

Memeinator est un jeton qui cherche à surfer sur la manie des mèmes et de l’IA et à devenir une pièce que ses rivaux faibles vont craindre. Comme nous l’avons vu par le passé, certains mèmes sont devenus des merveilles d’un jour à l’autre mais ne parviennent pas à maintenir leur élan. Memeinator utilise l’IA pour affronter des concurrents qui ne sont pas à la hauteur du battage médiatique ou qui n’offrent pas une perspective futuriste.

Sous le slogan : « La survie de votre mème ne dépend pas de vous. C’est à moi de décider », l’heure de Memeinator est arrivée. Le projet investira massivement dans l’image de marque, ce qui lui permettra d’être au centre des discussions en ligne. Il s’agit d’une étape sérieuse pour tenir sa promesse et devenir viral et puissant.

Quelle est la proposition de valeur de Memeinator ?

Avec plus de 1 000 inscriptions au cours des 20 premières minutes de mise en ligne du site, Memeinator a conquis le cœur de nombreuses personnes. Ce n’est qu’un aperçu de ce à quoi s’attendre pendant la prévente en 29 étapes et après le lancement du jeton. En regardant le livre blanc du projet, il y a beaucoup à attendre du projet IA.

Memeinator n’est pas du tout hostile, comme cet écrit peut le suggérer. La couche d’IA peut introduire de nouveaux jetons de mème de qualité dans le jeu. De cette façon, le projet a une réelle utilité en montrant au monde ce que sont les mèmes de qualité.

Memeinator exploitera également la technologie existante et de pointe au profit de sa communauté. Il utilisera l’API Twitter et OpenAI pour atteindre ses objectifs et créer une utilité autour des produits existants.

De plus, Memeinator après la prévente pimente ce qui pourrait être un projet de mème véritablement oblitérant. Le jeu épique proposera des batailles chaotiques où les joueurs affronteront des mèmes ennemis dans toute une série de combats. Le jeu étend non seulement l’utilité du projet, mais pourrait également accroître la base d’utilisateurs et débloquer la valeur MMTR.

Dans quelle mesure Memeinator est-il attractif ?

Quand vous pensez aux pièces de mème, des noms importants apparaissent toujours. Vous pouvez penser au Dogecoin, qui a commencé comme une blague mais qui fait désormais partie du top 10 des crypto-monnaies. Ou encore, romantisez les rendement de plus de 10 000 réalisés par $PEPE qui ont fait des vagues à travers le secteur des mèmes.

Ce que Dogecoin et PEPE gagnent signifient que l’espace des mèmes représente une grande opportunité. Après ses prédécesseurs et en le renforçant avec un angle d’IA, Memeinator pourrait être une chance à ne jamais manquer. Un jeton aussi puissant pourrait faire du jour au lendemain des milliardaires et devenir un nom familier. En fait, l’équipe de Memeinator recherche une capitalisation boursière de 1 milliard $ et une cotation sur les principales bourses.

Pour les premiers arrivés, un prix de 0,01 $ est une bonne affaire pour un jeton évalué à 0,0485 $ à la fin de la prévente. Cela signifie que l’investissement aura grimpé de 132 % avant même d’être introduit en bourse.

