Le cas du Bitcoin (BTC) malgré le krach d’environ 61 %

Le prix du Bitcoin (BTC) a traversé une période difficile au cours des deux dernières années. Après avoir culminé à près de 68 000 $ en 2022, Bitcoin a plongé d’environ 61 % pour atteindre environ 26 000 $ actuellement. D’autres crypto-monnaies comme Avalanche, Solana et Algorand ont connu de pires performances. Néanmoins, il est encore possible d’investir dans Bitcoin en 2023.

Bitcoin fait face à des vents contraires

Le prix du Bitcoin a été un mauvais investissement pour ceux qui l’ont acheté à son plus haut niveau. Cependant, il s’agit d’un atout majeur pour ceux qui y ont investi depuis sa création en 2009. Le Bitcoin a bondi de plus de 8 000 % depuis décembre 2014, tandis que le S&P 500 et l’or ont augmenté respectivement d’environ 108 % et d’environ 65 %.

Bitcoin a été confronté à de nombreux vents contraires au fil des ans. Tout d’abord, il y a eu l’effondrement bien connu de Mt.Gox, le principal échange cryptographique de l’époque . Il a également survécu à d’autres effondrements bien connus comme FTX, Terra, Celsius, Voyager Digital et Three Arrows Capital.

Deuxièmement, Bitcoin a également été confronté à des défis réglementaires. La Chine a interdit le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) a également intenté de nombreuses poursuites contre les principaux acteurs du secteur.

Plus récemment, l’agence a intenté des poursuites contre Binance et Coinbase. Il a également résisté aux tentatives visant à généraliser le Bitcoin en acceptant les ETF au comptant. De tels fonds entraîneraient davantage d’investissements de la part des grands investisseurs institutionnels.

Troisièmement, et surtout, Bitcoin est confronté au défi des taux d’intérêt élevés. La Réserve fédérale a déjà procédé à de nombreuses hausses de taux, les poussant à leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies.

Le cas du Bitcoin

Malgré les défis récents, il est toujours possible d’investir dans Bitcoin pour les investisseurs à long terme.

Premièrement, les détenteurs de Bitcoin à long terme sont toujours optimistes quant à la pièce. Les données en chaîne montrent que ces détenteurs possèdent plus de 14,6 millions de Bitcoins, ce qui représente plus de 75 % de l’offre. Cela signifie que la majeure partie des fluctuations récentes a été causée par les actionnaires minoritaires.

The percentage of Bitcoin's supply held by long-term holders is quietly about to break its all-time high of 76%

Deuxièmement, Bitcoin a déjà résisté à de nombreuses tempêtes au cours de la dernière décennie, même en l’absence d’investisseurs institutionnels majeurs. Comme mentionné, il a survécu à des effondrements comme ceux de Mt.Gox, FTX et Terra. Il a également prospéré pendant la pandémie de Covid-19, le plus grand événement du type cygne noir des temps modernes.

Troisièmement, et c’est le plus important, Bitcoin semble bien se porter dans l’environnement de taux d’intérêt élevés dans lequel nous nous trouvons. Les taux sont déjà passés de zéro, où ils étaient pendant plus d’une décennie, à 5,5 %. Et la Réserve fédérale estime qu’ils culmineront à 5,75 %.

Les taux n’ont pas été aussi élevés depuis plus de 20 ans. En conséquence, les rendements des fonds du marché monétaire ont grimpé jusqu’à près de 6 %, rendant les liquidités très attractives. Malgré cela, Bitcoin est déjà passé du minimum de 15 000 dollars de l’année dernière à plus de 26 000 dollars.

Plus important encore, Bitcoin est toujours évalué à plus de 565 milliards de dollars. S’il s’agissait d’une entreprise, la capitalisation boursière de Bitcoin la classerait au 10ème rang mondial. Ce serait plus grand qu’Eli Lilly, Visa, UnitedHealth, Exxon et TSMC.

Soyons clairs, Bitcoin reste un investissement risqué, comme nous l’avons vu avec sa volatilité historique. Cependant, BTC a dépassé les attentes de nombreuses personnes au cours de la dernière décennie. Et plus important encore, Bitcoin n’est pas encore tombé à zéro, comme l’avaient prédit de nombreux investisseurs bien connus comme Charlie Munger et Warren Buffett il y a quelques années.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.