Memeinator vs. Gods Unchained (GODS) : une bataille dans le monde de l’investissement

Dans le monde en constante évolution des crypto-monnaies, les investisseurs sont constamment à la recherche d’opportunités prometteuses. À cette fin, deux projets de crypto-monnaie intrigants, Memeinator et Gods Unchained (GODS), ont récemment attiré l’attention des investisseurs.

Si les deux projets proposent des offres uniques, GODS, le jeton natif du jeu Gods Unchained, est en déclin depuis le 23 septembre 2023, tandis que le jeton natif de Memeinator, MMTR, gagne du terrain depuis le lancement de sa prévente il y a quelques jours.

Qu’est-ce que Memeinator ?

Memeinator prétend être la « pièce de monnaie ultime ». Le projet de crypto-monnaie s’appuie sur une technologie avancée d’intelligence artificielle (IA) et un marketing viral dans le but de gouverner l’espace des pièces de monnaie.

Au cours de la phase 1, Memeinator s’est concentré sur la mise en place d’équipes, le développement de la blockchain, le renforcement de la communauté et le marketing. Cette base solide garantit que le projet repose sur un cadre technique robuste et dispose d’une communauté dynamique dès le départ.

Au cours de la phase 2, Memeinator a libéré son potentiel avec le lancement de la prévente de jetons MMTR. Une fois la prévente terminée, le jeton MMTR devrait être coté sur des bourses centralisées (CEX) et des bourses décentralisées (DEX) populaires.

Meminator prévoit également de s’associer avec des personnalités et des plateformes influentes, d’introduire le jalonnement et également de lancer des NFT exclusifs. Bien que tous les détails du pool de jalonnement et des récompenses soient annoncés à la fin de la prévente, l’introduction de mécanismes de jalonnement ajoute davantage de valeur au jeton MMTR. En outre, le jalonnement pourrait inciter les détenteurs de jetons à participer activement à l’écosystème, contribuant ainsi à sa stabilité et à sa croissance.

La prévente de Memeinator en est actuellement à sa deuxième étape et un jeton MMTR coûte 0,0112 $. Dans la troisième étape, la valeur du jeton devrait atteindre 0,0118 $.

Les investisseurs peuvent réclamer leurs jetons MMTR à la fin de la prévente en utilisant le même portefeuille que celui utilisé pour l’achat. Les détails de ce processus seront fournis sur les chaînes officielles de la plateforme vers la fin de la prévente qui aura lieu au quatrième trimestre de 2023.

Mouvement de prix des jetons Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained, un jeu de cartes tactique basé sur la blockchain, autrefois prometteur, est désormais en difficulté. Dirigé par l’ancien directeur du jeu Magic : The Gathering : Arena, le projet met l’accent sur le jeu compétitif et la véritable propriété des éléments du jeu, représentés sous forme de NFT sur la blockchain.

GODS, le jeton ERC-20 du projet, sert de monnaie premium au sein de l’écosystème Gods Unchained. Il a plusieurs cas d’utilisation, notamment la création de NFT, la facilitation des transactions sur le marché et la distribution de récompenses aux joueurs. Cependant, le jeton est en déclin depuis septembre et a perdu plus de 58 % de sa valeur au cours de la dernière année et 96 % depuis son lancement en 2021.

Graphique présentant l’évolution des prix de Gods Unchained. Source : Coinmarketcap

Pourquoi le jeton GODS a-t-il perdu autant de valeur ?

L’un des facteurs déterminants qui a poussé le prix du jeton GODS en chute libre est la baisse de ses performances sur le marché en raison d’un secteur concurrentiel.

Bien que Gods Unchained ait introduit des fonctionnalités uniques telles que les NFT, il fait face à une concurrence féroce de la part d’autres jeux et collections de cartes basés sur la blockchain.

En outre, il existe un sentiment général selon lequel l’orientation et la feuille de route actuelles du projet Gods Unchained sont moins claires, ce qui rend difficile pour les investisseurs d’évaluer ses perspectives d’avenir.

MMTR, est-ce un bon investissement ?

L’investissement dans des projets de crypto-monnaie comporte des risques importants en raison de la nature volatile des crypto-monnaies, même lorsque leurs projets de crypto-monnaie affiliés s’avèrent couronnés de succès. Cela dit, il est de la prérogative de tout investisseur de faire preuve de diligence raisonnable concernant une crypto-monnaie avant d’investir.

Dans cet esprit, Memeinator présente une vision claire et une feuille de route pour la croissance, avec des phases et des objectifs bien définis. Le projet met l’accent sur la mise en place d’équipes, le développement de blockchain et la formation de communautés, afin de poser les solides bases dont il a besoin pour que le projet soit couronné de succès.

Enfin, l’introduction du jalonnement et des NFT améliore l’utilité du jeton MMTR au-delà du simple fait d’être une pièce de mème, offrant ainsi aux investisseurs de multiples possibilités pour générer de la valeur.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.