Dans quelle crypto-monnaie investir alors que les rendements deviennent fous : un coup d’œil sur Shiba Memu

Le marché des crypto-monnaies a connu une nouvelle accalmie après les gains explosifs qui ont vu Bitcoin dépasser les 28 000 $ et Ethereum atteindre un sommet de 1 700 $ lundi.

Serait-ce l’occasion de faire le plein de crypto-monnaies ? Shiba Memu (SHMU) est l’un des nouveaux projets de crypto-monnaie qui a connu un élan significatif ces dernières semaines. Qu’est-ce qui pousse les investisseurs à se tourner vers sa prévente qui a jusqu’à présent permis de récolter 3,58 millions $ ?

Experts en crypto-monnaies et perspectives de rendement

Bien que la crypto-monnaie reste prête pour un probable retournement haussier avec des déclencheurs positifs prévus pour le début de l’année prochaine, les perspectives actuelles suggèrent que les prix pourraient encore baisser. Cela est dû aux rendements qui continuent de monter en flèche, le bon du Trésor américain à 10 ans dépassant 4,927 % pour la première fois depuis août 2007.

Les experts affirment que la hausse des rendements pourrait inciter les investisseurs à s’éloigner des actifs perçus comme risqués, l’attrait probable étant les opportunités quelque peu « sans risque » disponibles ailleurs. C’est ce qui pourrait avoir un impact sur les prix des crypto-monnaies à court terme.

Toutefois, selon l’économiste Peter Schiff, la poursuite de la hausse des rendements obligataires, comme on l’a constaté ces derniers jours, pourrait être synonyme de catastrophe pour les banques. Il suggère que les perspectives pourraient voir les États-Unis se lancer dans leur plus grand programme d’assouplissement quantitatif (QE) « pour financer le plus grand plan de sauvetage bancaire ». La Fed doit intervenir avant que tout ne s’effondre, a noté le stratège mondial d’Euro Pacific Asset Management.

Ainsi, même si la hausse des rendements constitue un nouvel obstacle pour la crypto-monnaie, la résilience globale de la classe d’actifs numériques rend la plupart des investisseurs optimistes quant aux perspectives d’avenir. Ce point de vue ne convient pas seulement au Bitcoin, mais également au marché de l’altcoin et aux joyaux émergents comme Shiba Memu.

Qu’est-ce que Shiba Memu ?

Shiba Memu est un nouveau projet de crypto-monnaie qui cherche à tirer parti de l’intelligence artificielle et de la blockchain pour révolutionner l’investissement dans les pièces de monnaie. Bien que certains des principaux jetons de mème aient des valeurs de capitalisation boursière stupéfiantes, l’évaluation globale est qu’ils manquent de réelle traction car ils n’offrent aucune réelle utilité.

L’IA aidera Shiba Memu à apporter cet aspect du marché à la communauté, avec le traitement du langage naturel (NLP), l’analyse prédictive et la modélisation utilisées pour créer une puissance marketing pour SHMU. La stratégie sera alimentée par un tableau de bord d’IA dont la fonctionnalité vise à maximiser la visibilité et l’engagement sur les réseaux sociaux et autres plateformes.

Outre l’acquisition de jetons SHMU via la prévente Shiba Memu, les détenteurs auront également la possibilité de gagner plus de jetons. Cela comprend la fourniture de liquidités au pool Shiba Memu et le jalonnement. C’est le genre d’utilitaire qui fait vibrer la communauté crypto, beaucoup considérant SHMU comme l’un des jetons à surveiller en 2023.

Selon la tokénomique de Shiba Memu, les investisseurs auront la possibilité d’acheter des jetons SHMU à partir d’une allocation de prévente de 85 % de l’offre totale d’un milliard.

Shiba Memu, est-ce un bon achat aujourd’hui ?

Dogecoin, Shiba Inu et Pepe, qui ont vu leur prix exploser au début de cette année, sont tous des pièces de mème qui ont connu un engagement et une adoption remarquables par la communauté. Même si l’industrie des mèmes représente désormais un marché de 20 milliards $, les projections pour la crypto-monnaie et l’IA suggèrent que des gains tels que ceux observés pour le jeton PEPE incitent les investisseurs à ne pas manquer le prochain joyau qui arrivera sur le marché.

Le prix de prévente du SHMU est passé de 0,011125 $, augmentant toutes les 24 heures à 18 heures GMT. Mais même avec ces augmentations programmées, Shiba Memu est toujours proposé à un prix avantageux, avec SHMU actuellement à 0,03160 $.

Au moment où la prévente se terminera pour permettre aux jetons d’être négociés sur des marchés secondaires tels que BitMart, le prix du SHMU aura augmenté d’environ 240 % pour atteindre 0,0379 $.

Le lancement du tableau de bord de l’IA et d’autres développements positifs pour Shiba Memu et l’écosystème des crypto-monnaies au sens large pourraient permettre aux premiers investisseurs de compter des gains encore plus élevés – en particulier dans une année de marché haussier prévue. Cela pourrait donc être une excellente opportunité étant donné que le prix du SHMU n’est peut-être pas aussi bas qu’il l’est aujourd’hui.

Apprenez-en plus sur Shiba Memu et comment l’acheter ici.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.