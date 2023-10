Loom Network, BIG TIME et Memeinator sont actuellement les crypto-monnaies les plus tendances

Plus

Plus

Plus

Le monde de la cryptographie comprend trois actifs numériques tendance : Loom Network, BIG TIME et Memeinator.

Bien que chacun de ces jetons apporte quelque chose d’unique, les investisseurs et les passionnés surveillent de près leurs mouvements de prix et leurs événements de prévente.

Loom Network renforce l’écosystème Ethereum

Copy link to section

Loom Network (LOOM) fait des vagues dans la sphère cryptographique grâce à son approche innovante pour résoudre les problèmes d’évolutivité au sein du réseau Ethereum. LOOM agit comme une solution de mise à l’échelle de couche 2 pour Ethereum, permettant des transactions plus rapides et plus rentables.

Selon les dernières données, LOOM se négocie à 0,32 $. Il a connu une tendance à la hausse constante ces dernières semaines, reflétant l’intérêt croissant pour les solutions de couche 2 et leur potentiel à atténuer la congestion d’Ethereum. Le jeton a augmenté de 714 % au cours des 30 derniers jours.

Graphique des prix de Loom Network

BIG TIME en tête de l’industrie du jeu vidéo

Copy link to section

BIG TIME (BIGTIME) n’est pas une crypto-monnaie typique. Il s’agit du jeton natif d’un jeu de rôle et d’action multijoueur qui fusionne des combats rapides avec une économie de jeu florissante. BIG TIME offre aux joueurs la possibilité de posséder, d’échanger et de créer des actifs numériques sous la forme de jetons non fongibles (NFT). Ce qui distingue BIG TIME, c’est son engagement à rendre les éléments du Web3 invisibles pour les joueurs, garantissant ainsi une expérience de jeu fluide.

BIGTIME a connu d’importantes fluctuations de prix, sa valeur étant actuellement de 0,2425 $. Notamment, il a atteint un sommet historique de 0,341 $ il y a seulement deux jours, ce qui témoigne de l’enthousiasme suscité par cette crypto-monnaie de jeu unique. La pièce a bondi de 250 % au cours des 30 derniers jours.

Graphique des prix de BIG TIME

Plusieurs bourses majeures de crypto-monnaies, dont Binance et BitGet, ont lancé des contrats perpétuels basés sur BIGTIME U.

Memeinator remodèle le paysage des pièces de monnaie liées aux mèmes

Copy link to section

Memeinator (MMTR) réécrit le récit des pièces de mème. Il a attiré l’attention pour sa mission audacieuse consistant à dominer le marché des pièces mèmes et à éliminer les jetons les plus faibles. Tirant parti de la technologie de la blockchain et de l’IA, Memeinator vise à mettre de l’ordre dans le monde chaotique des pièces de mème en rendant un jugement sur les jetons de qualité inférieure.

Avancement de la prévente de Memeinator

Copy link to section

La prévente de Memeinator a été tout simplement extraordinaire. En moins de 48 heures, il a dépassé la barre des 500 000 $, se catapultant dans l’étape 3 de sa prévente.

Ce qui distingue Memeinator, c’est son engagement envers la communauté, avec une part substantielle de jetons MMTR allouée aux compétitions et aux pools de marketing. L’équipe a également prévu une distribution progressive de jetons de prévente pour assurer une participation plus large.

La prévente de Memeinator a décollé à 0,01 $ et s’est rapidement vendue dès la première étape. Actuellement, le prix du MMTR est de 0,011 $, avec le potentiel d’atteindre 0,012 $ à mesure que l’intérêt continue d’augmenter.

Conclusion

Copy link to section

Le marché des crypto-monnaies est en constante évolution et ces trois jetons montrent comment l’innovation et les approches uniques peuvent conduire à un succès remarquable. Loom Network répond aux problèmes d’évolutivité d’Ethereum, BIG TIME réinvente le jeu en intégrant des NFT et Memeinator a pour mission de nettoyer l’espace des pièces de monnaie.

Les investisseurs et les passionnés surveillent de près ces jetons alors qu’ils font des vagues dans leurs niches respectives.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.