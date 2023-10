Metacade propose un portefeuille de produits passionnant et des partenariats avant la sortie du réseau principal en octobre

Plus

La plateforme P2E de Metacade (MCADE) tient une fois de plus la promesse qu’elle avait faite lors du lancement du projet. Le réseau principal du projet sera lancé à la fin du mois d’octobre et devrait lancer une multitude de nouveaux développements. L’équipe du projet a élaboré une gamme de portefeuilles de produits et de partenariats avant le lancement.

Le jalonnement V2 de Metacade offrira des rendements de 25 %

Le pool de jalonnement de Metacade a été le sujet de discussion au cours de la semaine dernière, avec 412 482 335 $ de jetons mis en jeu. Le montant est proche d’un objectif de 500 000 000 pour le pool de jalonnement, soulignant un fort intérêt pour ce dernier.

Le jalonnement v2 durera six mois et fait suite au jalonnement v1, qui a été souscrit à 100 %, récoltant 250 000 $. Cette forte souscription souligne l’intérêt que Metacade a suscité au sein de sa communauté. Les investisseurs sont également attirés par un retour de 25 % sur les jetons mis en jeu. Le retour est un rendement exceptionnellement élevé soutenu par un projet valorisé. Les jalonneurs auront également la possibilité de demander un Metacader Pass à vie.

Partenariat avec Polygon pour débloquer des opportunités de jeu passionnantes

Plus tôt ce mois-ci, Metacade a annoncé son partenariat avec le pilier du jeu Polygon Labs. Metacade affirme que le partenariat améliorera l’accessibilité de centaines de nouveaux jeux via Polygon. Le PDG de Metacade, Russell Bennett, a commenté cette nouvelle :

Cette collaboration a toujours fait partie de nos objectifs, motivés par notre profond respect pour le travail remarquable de Polygon Labs et notre passion commune pour les jeux blockchain. Après tout, il est évident que les protocoles de Polygon joueront un rôle central dans l’avenir de l’industrie.

Polygon est l’une des principales solutions de mise à l’échelle d’Ethereum. La plateforme a attiré les entreprises qui se lancent dans le Web 3.0 en raison de ses faibles coûts de transaction et de sa grande évolutivité.

Metacade estime que Polygon s’aligne sur son engagement à offrir des expériences de jeu passionnantes. Le partenariat est également crucial pour Metacade, qui se repositionne pour prendre le contrôle des jeux sur le Web 3.0.

Libérer de la valeur grâce aux partenariats de jeu et Transak

La croissance exponentielle de Metacade a incité l’équipe à envisager des offres avantageuses pour la communauté. Certains partenariats de jeux passionnants incluent Ember Sword, Heroes Holdem, Heroes Battle Arena et Great Escape. Certains partenariats à venir sur Metacade incluent les jeux Definity Legend et Oxya Origin.

Metacade se prépare également à embarquer Transak, un développeur de rampes d’accès et de sortie fiduciaires. Transak permettra aux investisseurs d’acheter du MCADE avec des frais de carte de 0 % via le site Metacade. Les partenariats augmentent non seulement l’accessibilité de MCADE, mais en font également un investissement attractif.

Metacade : une communauté de joueurs proposant des moyens uniques de gagner

Le potentiel de Metacade n’est pas le fruit du hasard. L’équipe s’engage avec la communauté par le biais d’AMA fréquentes. Les AMA sont communiquées au préalable via les réseaux sociaux de Metacade. Tout le monde peut poser des questions et demander des éclaircissements. Les réseaux sociaux ont instauré la confiance, permettant à la communauté d’évoluer comme une seule personne.

À l’avenir, Metacade aspire à être un écosystème gouverné par la communauté. L’équipe a envisagé une structure DAO d’ici le quatrième trimestre de 2024. Avec la transition, les membres peuvent prendre des décisions et déterminer l’orientation de l’entité.

L’attrait de Metacade se reflète également dans son modèle de revenus. La publicité, une rampe de lancement pour les entreprises du Web 3.0 et des offres d’emploi figureront sur Metacade. D’autres sont les frais d’entrée aux tournois, aux tirages au sort et aux jeux d’arcade play-to-play.

À l’inverse, les utilisateurs de Metacade gagnent grâce aux fonctionnalités Play2Earn, Create2Earn et Compete2Earn. Une fonctionnalité Work2Earn, qui sera lancée au premier trimestre de 2024, offrira aux utilisateurs des opportunités d’emploi dans le Web 3.0.

Metacade, est-ce un bon investissement ?

Le prochain réseau principal Metacade est la cerise sur le gâteau pour un projet qui a déjà fait un pas de géant. Le réseau principal accueillera une suite complète de lancements et de développements de produits pour Metacade. En tant que tel, Metacade est en passe de devenir un projet à part entière.

Vous pouvez également consulter les grandes bourses sur lesquelles MCADE a été coté. Vous pouvez acheter des jetons MCADE sur Uniswap, BitMart, Bitget et Coinstore, avec d’autres annonces à venir.

Avec ce qui précède, le jeton MCADE représente un investissement dôté d’un rendement potentiel de 10 fois la mise dans le futur. La valeur du jeton pourrait être débloquée à partir de divers cas d’utilisation, listes et partenariats.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.