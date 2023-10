BitGo acquiert la société de logiciels HeightZero pour rationaliser la gestion des actifs numériques

Un communiqué de presse montre que la société de garde de crypto-monnaie BitGo a acheté HeightZero, une décision stratégique qui garantira un accès efficace aux actifs numériques aux acteurs institutionnels. HeightZero est une plateforme logicielle qui permet aux particuliers fortunés d’investir dans des actifs numériques.

JUST IN: @BitGo, a crypto custody company, has bought HeightZero, a software firm that helps wealth managers offer digital asset investments to clients. pic.twitter.com/tvIkXyqFOZ — DeFi Planet (@PlanetDefi) October 17, 2023

Bien que les entités n’aient pas encore divulgué les détails financiers, l’accord met en évidence l’attrait croissant de la cryptographie pour les investisseurs institutionnels. De plus, certaines grandes entités de crypto-monnaie cherchent à satisfaire la demande croissante de pièces numériques de la part des gestionnaires de patrimoine traditionnels.

Le marché de la cryptographie reste spéculatif et en évolution rapide, évidemment à cause des dernières fausses nouvelles qui ont vu Bitcoin grimper à 30 000 $ avant de s’effondrer en quelques minutes. Cependant, le chef de BitGo, Mike Belshe, estime qu’une approbation ponctuelle de l’ETF Bitcoin attirerait les gestionnaires de patrimoine dans le secteur. De plus, il était fier de travailler avec HeightZero, déclarant :

« Aujourd’hui, la plateforme HeightZero est universellement considérée comme la meilleure solution pour les gestionnaires de patrimoine et les SLA travaillant sur le marché des actifs numériques. Nous sommes fiers de nous associer à HeightZero au cours des dernières années et de participer à leur incroyable croissance. Cette acquisition représente un doublement de l’espace pour BitGo, HeightZero et nos clients. Nous sommes impatients de maintenir la position de leader de HeightZero tout en augmentant la sûreté, la sécurité et les fonctionnalités fournies dans les produits communs.

HeightZero aide les particuliers fortunés dans la génération de relevés, la facturation automatisée, le rééquilibrage de portefeuille et la fiscalité. La plupart des conseillers explorent les actifs cryptographiques, mais seuls quelques-uns les allouent aux pièces numériques dans les comptes clients, citant des obstacles tels que des problèmes de garde, des options d’investissement limitées et des débâcles d’institutions centralisées.

Gestion des actifs numériques sécurisée et efficace

Pendant ce temps, HeightZero a conçu ses solutions pour offrir aux conseillers des expériences et des capacités de gestion des actifs numériques. Marc Nicholas d’Arbor Digital Investment Management a commenté le développement :

« La plate-forme technologique de HeightZero, combinée à la conservation de qualité institutionnelle de BitGo, est ce dont les gestionnaires d’actifs comme nous ont besoin pour fournir efficacement et en toute sécurité notre service discrétionnaire complet aux conseillers financiers aux États-Unis. Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires comme BitGo et HeightZero qui sont alignés sur notre mission et ne fera aucun compromis sur la sécurité.