L’économie de la sueur s’étend à davantage de pays à mesure que le prix du jeton $SWEAT augmente

Sweat Economy (SWEAT), l’écosystème Web3 à croissance rapide, est sur le point de poursuivre son plan d’expansion avec son lancement dans davantage de pays. Dans une déclaration à Invezz, la société a déclaré qu’elle étendait ses opérations à des pays comme les Bahamas, les États-Unis, le Botswana, la Jamaïque et le Ghana.

Le nouveau lancement signifie que les résidents de ces pays peuvent désormais commencer à utiliser son application pour gagner des récompenses $SWEAT pour leurs exercices. Les utilisateurs utilisent l’application de la plateforme connue sous le nom de Sweatcoin pour vérifier leurs mouvements, en symbolisant leur activité physique. $SWEAT existe sur le protocole NEAR, l’un des réseaux de couche 1 les plus rapides.

L’annonce est intervenue quelques jours après un vote historique dans l’écosystème de Sweat, au cours duquel les utilisateurs ont décidé de graver et de réaffecter des jetons inactifs pour soutenir le processus d’expansion. Dans un communiqué, Oleg Fomenko, co-fondateur de Sweat, a déclaré :

« Nous sommes ravis de pouvoir enfin proposer l’expérience Sweat Economy aux États-Unis et sur 8 autres marchés. Nous sommes ravis que les résidents de ces pays puissent également – littéralement – ENTRER DANS LA CRYPTO. Notre communauté mondiale d’utilisateurs a joué un rôle déterminant dans le soutien à ce lancement et nous sommes reconnaissants pour leur participation.

Sweat Economy fait partie de Sweatcoin, l’un des plus grands acteurs de l’espace Web3. Elle compte plus de 140 millions d’utilisateurs enregistrés et reste l’application de fitness la plus populaire du secteur.

Les utilisateurs doivent simplement télécharger et installer l’application, s’inscrire, créer un Sweat Wallet et commencer à frapper le jeton $ SWEAT en marchant, en courant ou en effectuant d’autres activités physiques. Les utilisateurs peuvent ensuite stocker ces jetons gagnés dans leurs pots de croissance, qui sont sauvegardés et multipliés. Ils peuvent également participer à SWEAT Hero, un jeu NFT pour gagner plus de jetons.

Toutes ces caractéristiques ont fait de SWEAT l’une des crypto-monnaies les plus détenues au monde et le 13ème token le plus utilisé. Cette expansion contribuera à dynamiser cette croissance.

Tous ces jalons expliquent pourquoi le prix du SWEAT s’est légèrement redressé alors même que l’hiver crypto se poursuit. Après avoir atteint un creux de 0,0042 $ en juin, le jeton a bondi de plus de 137 % et se rapproche désormais de son plus haut niveau depuis avril.