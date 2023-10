Metacade (MCADE) se consolide quelques jours après son partenariat avec Oxya Origin

Metacade (MCADE) a fait un sacré voyage ces dernières semaines. Tout a commencé lorsque le prix du jeton a connu une hausse remarquable, grimpant jusqu’à un impressionnant prix de 0,0099 $ après l’annonce de sa cotation sur Bitget. La nouvelle a suscité un immense enthousiasme parmi les investisseurs, et le prix du jeton MCADE reflète cet enthousiasme.

Cependant, comme le dit le proverbe du monde de la crypto-monnaie, ce qui monte doit redescendre. Le prix du jeton MCADE a brièvement chuté à 0,0047 $, une baisse significative par rapport à ses récents sommets. De telles fluctuations de prix ne sont cependant pas rares sur le marché des crypto-monnaies, souvent attribuées au sentiment du marché, aux volumes de transactions et à des facteurs externes.

L’anticipation d’un prochain partenariat avec Oxya Origin a permis d’amortir la baisse. Le prix de MCADE a connu un rebond, remontant à 0,0077 $. Le jeton se négocie désormais dans une fourchette comprise entre 0,0060 $ et 0,0072 $.

Collaboration de Metacade avec Oxya Origin

Le buzz autour du partenariat de Metacade avec Oxya Origin se développait depuis un certain temps, et à juste titre. Oxya Origin n’est pas simplement un autre titre de jeu ; il représente une fusion stratégique au sein d’un écosystème appartenant aux joueurs. Les joueurs auraient la possibilité de se préinscrire au jeu « Road To Genesis », où ils pourraient gagner des jetons en combattant des vagues d’ennemis voyous.

🎮GAME PARTNERSHIP ANNOUNCEMENT🎮



We're thrilled to announce a Game Listing Partnership with the upcoming title, @OxyaOrigin!🚀



Join @learncrypt0 for an exclusive AMA this Thursday at 4PM with some special surprises👀



📲Check them out: https://t.co/PlfypdW5Yl#Metacade pic.twitter.com/MIBbm0Leny — Metacade (@Metacade_) October 10, 2023

Ce partenariat témoigne de l’engagement de Metacade à repousser les limites du GameFi (Game Finance), un secteur qui gagne énormément de terrain dans le monde de la cryptographie. C’est là que convergent les technologies du jeu et de la blockchain, permettant aux joueurs non seulement de profiter d’expériences de jeu immersives, mais également de récolter des récompenses. L’ajout d’Oxya Origin à la plateforme Metacade fait suite à un partenariat avec Polygon alors que l’écosystème Metacade continue de croître.

Collaboration avec Polygon Labs

L’histoire de Metacade ne s’arrête pas avec Oxya Origin. Dans une démarche qui a attiré l’attention des passionnés de blockchain et de jeux, Metacade a annoncé une collaboration révolutionnaire avec Polygon Labs le 3 octobre 2023. Ce partenariat ne consiste pas seulement à unir nos forces ; il s’agit de révolutionner le paysage du jeu vidéo.

Polygon Labs est spécialisé dans les solutions de mise à l’échelle pour Ethereum et leur collaboration avec Metacade vise à stimuler l’acquisition d’utilisateurs, les tests et l’adoption de centaines de nouveaux jeux sur les protocoles de Polygon. Ce partenariat ouvre de nouveaux horizons pour Metacade, en le connectant à un public mondial de joueurs sur l’une des plus grandes blockchains de jeux.

Les protocoles de Polygon se sont déjà fait un nom dans le domaine des jeux et de la finance décentralisée. Grâce à des solutions de mise à l’échelle efficaces et à des frais de transaction faibles, ils ont amélioré l’expérience de jeu et permis aux développeurs de créer des jeux basés sur la blockchain. Ces jeux offrent une véritable propriété des actifs du jeu et un potentiel de récompenses.

Pour Metacade, ce partenariat témoigne de son engagement à offrir une expérience de jeu de premier ordre. La réduction des frais de gaz se traduit par une expérience de jeu plus fluide, libérée des contraintes de coûts élevés et de transactions lentes. C’est une situation gagnant-gagnant tant pour la plateforme que pour ses utilisateurs.

Dennis Lavelle, responsable des partenariats chez Metacade, a souligné le changement stratégique vers l’adoption du jeu mobile moderne. Cette expansion, parallèlement à l’accent continu mis sur les jeux d’arcade, permet à Metacade de conquérir une part plus importante du marché des jeux et d’attirer davantage d’investissements dans le jeton MCADE, récompensant ainsi la fidélité de sa communauté d’investisseurs.

Conclusion

Le monde du jeu blockchain évolue rapidement et Metacade est à l’avant-garde de cette transformation. La consolidation de son prix symbolique et ses partenariats stratégiques démontrent son engagement à offrir les meilleures expériences de jeu possibles à sa communauté.

Alors que le jeton MCADE continue de s’échanger entre 0,0060 $ et 0,0072 $, il est clair que le voyage est loin d’être terminé. Avec Oxya Origin et Polygon Labs à ses côtés, Metacade est sur le point de révolutionner l’avenir du jeu et de redéfinir le mélange des technologies du jeu et de la blockchain. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour, car cette plate-forme dynamique continue de faire des vagues dans le monde des crypto-monnaies et des jeux.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.