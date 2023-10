Reddit met fin au programme de points communautaires, les jetons MOON, BRICK et DONUT plongent

Dans une annonce récente, Reddit a annoncé sa décision de mettre fin à son programme de points communautaires. Suite à cette annonce, les jetons ERC-20 associés basés sur Ethereum, MOON, BRICK et DONUT, ont connu de fortes baisses de valeur.

Le service de récompenses de longue date basé sur la blockchain, « Community Points », qui a débuté il y a trois ans pour encourager un engagement positif au sein de sous-reddits spécifiques visant à favoriser un contenu de meilleure qualité, devrait être interrompu d’ ici le 8 novembre.

Défis de réglementation et d’évolutivité

Copy link to section

La décision d’interrompre le programme a été influencée par plusieurs facteurs, notamment les défis réglementaires et les limites d’évolutivité.

Le membre de l’équipe Reddit a déclaré que malgré le potentiel des points communautaires, il n’existait aucun moyen réalisable de l’étendre à l’ensemble de la plate-forme. L’évolution de l’environnement réglementaire a encore exacerbé les limites du programme, le rendant de plus en plus difficile à maintenir.

Les jetons Reddit plongent

Copy link to section

L’annonce de la fermeture du programme a eu un impact direct sur les tokens associés. MOON, qui a servi d’actif natif pour le subreddit r/crypto-monnaie, a connu une baisse alarmante de plus de 85 % en valeur en 24 heures.

BRICK a connu une baisse d’environ 50,65 %, tandis que la valeur de DONUT a chuté de près de 48 % au cours de la même période.

La baisse soudaine et substantielle de la valeur des jetons a conduit certains utilisateurs à spéculer sur le fait que la décision de Reddit ressemblait à un « tirage de tapis ».

Le rug pull est une tactique malveillante par laquelle les développeurs abandonnent un projet, laissant les investisseurs avec des pertes importantes. Que cette accusation soit authentique ou sarcastique, l’impact sur les détenteurs de jetons reste considérable.

Alors que Reddit met fin au programme Community Points, la valeur des jetons et la déception des utilisateurs concernés ont attiré l’attention au sein de la communauté des crypto-monnaies. La décision constitue un développement important à la fois pour Reddit et pour les passionnés de cryptographie qui se sont engagés dans le programme, et elle souligne les défis liés à l’intégration de la technologie blockchain et des systèmes de récompenses dans les plateformes sociales à grande échelle.