Perspectives de prix pour Apecoin et Memeinator suite à la récente saga autour de l’ETF Bitcoin

Le marché des crypto-monnaies a connu des hausses soudaines au début de la semaine à la suite de fausses nouvelles d’approbation d’ETF Bitcoin, qui ont déclenché des fluctuations de prix sauvages. Cependant, la plupart des actifs numériques ont chuté. De plus, les choses pourraient évoluer dans un sens ou dans l’autre si les investisseurs maintiennent un sentiment neutre.

Pendant ce temps, Bitcoin est resté au-dessus de 28 248 $ au moment de la publication, s’échangeant de mains à 28 248 $. Alors que le marché alternatif imite les mouvements de BTC, certaines pièces, notamment Apecoin et Memeinator, attirent l’attention en raison de leur potentiel futur.

ApeCoin (Ape) – un réseau de jeux lucratif

Apecoin s’échangeait à 1,10 $ lors de cette publication, en baisse de 0,72 % au cours des dernières 24 heures. De plus, il a gagné environ 5 % au cours de la semaine dernière, les acheteurs ayant rejoint la partie. L’altcoin a imprimé cinq chandeliers verts successifs sur son graphique de 24 heures, indiquant une domination haussière.

Graphique de l’évolution du prix d’APE sur 7 jours de Coinmarketcap

En outre, la proposition d’amélioration du projet d’APE du 12 au 18 octobre suggère une activité substantielle en chaîne, expliquant la dernière hausse des prix de l’altcoin.

Certaines propositions mettent en avant le marché publicitaire ADSHARE d’Apecoin, qui permettra aux créateurs de monétiser leurs activités. De plus, il pourrait introduire l’APE Papercraft, un modèle imprimable avec le logo de la pièce couvrant les éditions physiques et numériques.

D’autres projets incluent le lancement de séances de yoga et l’inscription d’Apecoin sur COINHERO. Ces développements pourraient stimuler le réseau APE et inciter les investisseurs à acheter des jetons, ce qui se traduirait par une solide reprise des prix. Un dépassement de la résistance située à 1,11 $ semble probable dans les prochains jours.

Memeinator (MMTR) : une pièce de mème axée pour les services publics et les investisseurs

Memeinator est un nouveau jeton de mème qui prévoit de dominer le secteur des crypto-monnaies en détruisant les pièces à thèmes inutiles alors qu’il vise une capitalisation boursière d’un milliard de dollars. Le projet semble déterminé à dominer le marché du Web3, confirmant la confiance des investisseurs avec plus de 770 000 $ levés en prévente.

Memeinator utilise des techniques de marketing de pointe et des stratégies innovantes pour atteindre les acteurs mondiaux. L’actif est actuellement en prévente, se négociant à 0,0118 $ au moment de la rédaction de cet article. Pendant ce temps, le prix du jeton MMTR passera de 0,01 $ à 0,049 $ avant le lancement de la pièce dans les échanges.

Faut-il investir dans Memeinator ?

L’ICO de Memeinator verra le jeton MMTR augmenter de 390 % à mesure que les investisseurs s’empareront de leur part. Cela signifie que les premiers joueurs pourront bénéficier de rendements impressionnants avant le lancement du projet. La pièce de mème présente une tokénomique déflationniste et divers cas d’utilisation au sein de la plate-forme.

La plupart des actifs de mèmes ont du mal à être utiles. Ainsi, Memeinator pourrait bénéficier d’une demande stable sur le marché. En outre, l’offre fixe de pièces de monnaie pourrait exercer une pression à la hausse sur le prix du MMTR à mesure que davantage de personnes rejoignent le réseau.

Memeinator semble avoir tout ce qu’il faut pour atteindre son objectif de capitalisation boursière d’un milliard de dollars et assurer une croissance soutenue de la crypto-monnaie.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur Memeintor sur leur site Web.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.