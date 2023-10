Memeinator, pourrait-il augmenter si BTC atteignait 1,48 million $ comme le prédit Cathie Wood ?

Bitcoin est revenu près de son niveau de 30 000 $ cette semaine à la suite d’un certain nombre de développements positifs qui ont amené Cathie Wood, la fondatrice d’Ark Invest, à réitérer sa vision très optimiste concernant Bitcoin.

Wood voit Bitcoin à 1,48 million $

S’adressant cette semaine à Natalie Brunell sur son podcast « Coin Stories », Wood a déclaré que la plus grande crypto-monnaie au monde vaudrait 1,48 million $ au cours de la prochaine décennie.

Plus tôt dans la semaine, la Securities & Exchange Commission a choisi de renoncer à son projet de faire appel à une décision de justice antérieure selon laquelle le régulateur n’avait pas de raison suffisante pour empêcher Grayscale de convertir sa fiducie phare en un ETF Bitcoin.

C’est principalement ce qui a aidé le prix du Bitcoin à se redresser un peu ces derniers jours, car cela indique que le premier ETF Bitcoin au comptant, qui devrait stimuler de manière significative la demande institutionnelle, pourrait désormais être plus proche que beaucoup ne le pensent.

Selon Cathie Wood, ladite demande institutionnelle aidera BTC à atteindre la barre des 1,0 million $ d’ici la fin de cette décennie.

N’oubliez pas que Bitcoin a généralement tendance à donner le ton au reste du marché des crypto-monnaies. Ainsi, s’il se rallie effectivement de manière aussi agressive dans les années à venir comme Wood le prédit, il entraînera probablement avec lui un certain nombre d’autres noms – et cela pourrait inclure des projets de crypto-monnaie récemment lancés comme Memeinator.

Memeinator offre une exposition à l’IA

Memeinator est une plate-forme basée sur la blockchain qui a pour objectif d’effacer des noms de l’espace des pièces de mème.

Avec l’aide de l’intelligence artificielle, il s’engage à analyser minutieusement le Web et à détruire ce que son livre blanc appelle les pièces « faibles ». Les escroqueries et les fraudes liées aux pièces de mème ont fait perdre beaucoup d’argent à de nombreuses personnes – et c’est ce que Memeinator veut corriger.

Evidemment, investir dans « MMTR » peut être doublement intéressant étant donné qu’il vous donne également une exposition à l’intelligence artificielle – un marché qui a le vent en poupe depuis que Microsoft a investi des milliards dans OpenAI.

Dans sa prévente en cours, le jeton Memeinator coûte 0,0118 $.

Memeinator (MMTR) a levé plus de 0,8 million $

En règle générale, lorsque de nouveaux jetons sont répertoriés sur un échange de crypto-monnaies, cela débloque une demande importante qui contribue à propulser son prix vers le haut. Étant donné que Memeinator n’a pas encore commencé à être coté, cela peut être une autre indication qu’il n’est pas encore trop tard pour investir.

Plus important encore, la demande pour MMTR semble déjà forte alors qu’il n’a pas encore été mis en ligne sur un échange de crypto-monnaies.

La prévente a permis de récolter plus de 0,8 million $ en quelques mois, ce qui suggère que les investisseurs voient effectivement un potentiel dans sa mission consistant à dominer le marché.

Memeinator devrait sortir de la prévente en cours avec un gain d'environ 132 %.

Plusieurs vents favorables pourraient aider MMTR

Nous avons déjà établi que Memeinator appartient à deux marchés différents : les pièces de mème et l’intelligence artificielle – et ces deux marchés connaissent une croissance exceptionnelle.

Dans le cas des pièces de mème, il s’agit d’un marché qui n’existait même pas avant la pandémie, mais qui valait déjà plus de 20 milliards $ à la fin de l’année dernière. Et puis il y a l’intelligence artificielle qui, selon Statista, verra sa valeur être multipliée par dix d’ici la fin de cette décennie.

En extrapolant ces taux de croissance avec le rallye potentiel du Bitcoin, comme Cathie Wood l’a suggéré, le jeton MMTR pourrait bénéficier de plusieurs vents arrière très forts dans les années à venir.

Parmi les autres noms notables qui ont récemment réitéré leur vision optimiste concernant Bitcoin, nous retrouvons l’investisseur milliardaire Paul Tudor Jones et le directeur général de Galaxy Digital Michael Novogratz.

Cliquez ici pour trouver un guide pratique expliquant comment investir dans Memeinator.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.