Fantom (FTM) renforce ses perspectives haussières avec la mise à niveau de Sonic

Le prix du Fantom (FTM) cherche à conserver ses gains récents après que les taureaux ont profité du sentiment plus large du marché de la cryptographie pour atteindre un sommet de 3 mois. Le prix Fantom a le plus bénéficié de la hausse massive de 35 % observée au cours de la semaine dernière. Une mise à niveau, dont le testnet vient d’être annoncé par la Fondation Fantom, peut-elle catalyser une nouvelle dynamique ascendante pour FTM ?

Voici ce qu’il faut savoir sur la mise à niveau de Fantom Sonic et ce qu’elle pourrait signifier pour le réseau.

Fantom annonce les réseaux de test Sonic

Le 24 octobre, le professeur Bernhard Scholz, directeur de la recherche chez Fantom, a fait une annonce majeure concernant une mise à niveau qui pourrait permettre au réseau blockchain de bénéficier d’une augmentation de son débit et de la finalité des transactions.

L’environnement testnet sera composé de deux réseaux de test : public et fermé. Comme le souligne Scholz dans un article de blog, la mise à niveau permettra à Fantom d’améliorer considérablement les fonctionnalités de sa plate-forme sans avoir à recourir à des fonctionnalités telles que le partage ou des couches supplémentaires.

En particulier, la mise à niveau Fantom Sonic devrait remplacer la mise à niveau Opera, apportant une nouvelle machine virtuelle, un meilleur stockage de base de données et un consensus optimisé au réseau.

Selon Scholz, Sonic pourrait voir le réseau réaliser plus de 2 000 transactions par seconde et une finalité moyenne de 1 seconde. Comparativement, le réseau principal Fantom prend en charge un débit de 30 TPS. La Fondation Fantom a noté :

“Sonic est la prochaine itération du réseau Fantom, sans hard fork requis pour la mise à niveau. Les contrats intelligents, services et outils existants sur Fantom Opera devraient être entièrement compatibles avec le réseau principal Fantom Sonic.”

Parallèlement à la machine virtuelle Fantom (FVM), Sonic devrait également activer des besoins de stockage réduits – de 11 To à moins de 1 To – pour les nœuds d’archives. Cela signifie que la participation au réseau devient à la fois plus abordable et accessible aux validateurs.

Perspectives de prix FTM

Les nouvelles de mise à niveau Sonic de Fantom arrivent sur le marché au milieu d’une tendance à la hausse qui commence tout juste à prendre de l’ampleur après le ralentissement de la cryptographie. FTM a été l’un des acteurs les plus remarquables parmi les altcoins.

Cependant, avec le prix du FTM en baisse de 93 % par rapport à son sommet historique de 3,46 $ atteint en octobre 2021, cela ne peut être que meilleur pour les haussiers si un marché haussier coïncide avec une mise à niveau aussi énorme que Sonic. Cette mise à niveau, attendue au deuxième trimestre 2024, sera non seulement bénéfique pour l’écosystème DeFi, mais également pour les jeux blockchain et autres dApps.

Une légère adoption des protocoles DeFi sur Fantom pourrait améliorer les prix à long terme.

Fantom price chart on TradingView

À court terme, même si le FTM/USD a grimpé en flèche ces dernières semaines, le plus grand obstacle est de franchir une ligne de tendance baissière qui a limité les hausses depuis le retournement des plus hauts de l’année en février.

La zone de résistance immédiate pourrait se situer autour de 0,31 $, au-dessus de laquelle se situerait 0,54 $ et 0,63 $ avant que les acheteurs ne puissent cibler le niveau psychologique de 1,00 $. En revanche, un support solide pourrait se situer à 0,17 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.