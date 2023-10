Shiba Memu au centre de l’attention alors que Pomp réitère son point de vue haussier sur Bitcoin

Anthony Pompliano – le fondateur de Pomp Investments reste très optimiste sur Bitcoin même si celui-ci a déjà fortement augmenté ces dernières semaines pour atteindre le niveau de 35 000 $.

Le point de vue haussier de Pompliano sur Bitcoin

L’investisseur millionnaire considère BTC comme la « banque centrale la plus disciplinée au monde ».

Il est convaincu que la crypto-monnaie est assez indifférente aux événements géopolitiques. Bitcoin a tendance à croître de manière explosive sur les marchés haussiers – une tendance qui, comme l’a dit Pompliano à CNBC dans une récente interview, ne devrait pas changer de si tôt.

La demande mondiale pour la crypto-monnaie restera intacte même si le gouvernement américain décide d’interdire Bitcoin, a-t-il ajouté. Pompliano est optimiste quant à la possibilité que la Securities & Exchange Commission donne bientôt son feu vert à un ETF Bitcoin au comptant, en particulier parce que des sociétés comme BlackRock font pression.

De plus, selon Anthony Pompliano, les taux plus élevés ne sont que temporaires et la plus grande crypto-monnaie au monde en bénéficiera encore une fois que la Réserve fédérale adoptera une politique monétaire plus clémente.

En termes simples, l’entrepreneur américain voit un grand avenir pour Bitcoin – qui sera probablement un catalyseur significatif pour d’autres jetons également, y compris Shiba Memu, étant donné que BTC est en quelque sorte un porte-flambeau du marché des cryptomonnaies.

Shiba Memu s’appuie sur l’intelligence artificielle

Nous avons donc déjà établi que Shiba Memu est un nom cryptographique. Ce qui le rend encore plus intéressant, c’est que ce projet prometteur vous expose également à l’intelligence artificielle.

Selon le livre blanc publié sur son site Internet, Shiba Memu peut utiliser l’intelligence artificielle pour créer du contenu promotionnel qui est ensuite automatiquement distribué sur Internet – encore une fois grâce à l’IA.

C’est pourquoi elle se décrit comme une « centrale marketing » aussi productive ou efficace qu’une centaine d’agences marketing réunies.

Maintenant, pour la partie crypto de cette histoire, tout ce qu’elle représente est alimenté par sa pièce de mème native « SHMU » qui coûte actuellement 0,0365 $ dans la prévente en cours.

Autre fait amusant : le prix de la pièce Shiba Memu augmente une fois toutes les 24 heures – la prochaine étant attendue dans deux heures.

SHMU bénéficiera du prochain tableau de bord de l’IA

Notez que le jeton SHMU est à la base une pièce de monnaie de mème. Il s’agit d’un marché qui valait environ 20 milliards $ à la fin de l’année dernière, contre pas même un centime au début de la pandémie.

Ainsi, outre le marché de l’intelligence artificielle qui, selon Statista, atteindra 2 000 milliards $ d’ici 2030 – soit environ dix fois plus qu’aujourd’hui – investir dans Shiba Memu vous permet également de bénéficier de la croissance rapide du marché des pièces de monnaie.

Après la prévente, le jeton SHMU se fraiera un chemin vers des échanges de crypto-monnaies de premier plan, ce qui tend à catalyser l’appréciation des prix, car il augmente essentiellement l’accès à une pièce et, par extension, sa demande.

Shiba Memu lancera bientôt un tableau de bord d’IA qui devrait également élargir l’utilité de sa pièce de mème. Pour plus de détails, visitez le site Web du projet ici.

Les vents favorables du Bitcoin pourraient aider Shiba Memu

Enfin, comme le prévoit Anthony Pompliano, Bitcoin va probablement continuer à progresser grâce non pas à un mais à tout un ensemble de vents favorables qui devraient se produire les uns après les autres.

La SEC a décidé la semaine dernière qu’elle ne ferait pas appel d’une décision de justice antérieure selon laquelle elle n’avait pas de raison suffisante pour ne pas laisser Grayscale transformer sa fiducie Bitcoin en un ETF Bitcoin.

Il s’agit à nouveau d’une énorme victoire pour le marché des cryptomonnaies, car il a rapproché les États-Unis de son premier ETF Bitcoin qu comptant qui, selon l’investisseur influent Cathie Wood, pourrait pousser le prix d’un Bitcoin bien au-dessus de 1,0 million $ au cours des dix prochaines années, tout en continuant de stimuler les institutions dans la crypto-monnaie.

Comme mentionné précédemment, si le prix de BTC se redresse effectivement de manière agressive, il est concevable que ses pairs comme Shiba Memu (SHMU) bénéficieront également de ses ondulations de grande envergure.

Vous pouvez visiter le site Web de Shiba Memu pour en savoir plus sur la façon d’investir dans SHMU en quelques étapes simples.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.