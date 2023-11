Bitcoin forme un fanion haussier alors que les prix de Raydium, Celestia et EOS augmentent

Le prix du Bitcoin (BTC) a poursuivi sa tendance haussière au cours de la séance du jour au lendemain après que la Réserve fédérale a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés. Même si la banque a laissé grande ouverte la porte à une nouvelle hausse des taux, la plupart des analystes estiment qu’une pause prolongée suivie d’une baisse aura lieu.

Bitcoin s’est bien comporté pendant cette période de taux d’intérêt élevés, puisqu’il a plus que doublé par rapport à son point le plus bas de 2022. Dans le passé, la plupart des analystes et des investisseurs pensaient que Bitcoin s’effondrerait lorsque les taux d’intérêt augmenteraient. Nous avons vu de nombreuses entreprises qui ont prospéré dans un environnement de taux d’intérêt bas, comme WeWork et Lordstown Motors, faire faillite.

Certains signes indiquent que le prix du Bitcoin va bien se porter dans les semaines à venir. D’une part, comme indiqué ci-dessous, Bitcoin a formé un modèle de fanion haussier, caractérisé par une longue ligne verticale et un motif triangulaire.

Plus important encore, l’indice de force relative (RSI) est passé au niveau de surachat. Bien que cela puisse être considéré comme un mouvement baissier, c’est aussi un signe que la pièce a l’élan dont elle a besoin.

Graphique Bitcoin par TradingView

Par conséquent, comme je l’avais prédit plus tôt cette semaine, il est probable que Bitcoin connaîtra bientôt une cassure haussière. Si cela se produit, le prochain point de résistance à surveiller sera à 42 200 $, ce qui correspond au niveau de retracement de Fibonacci de 50 %.

Bitcoin is on the move again (following the pattern of previous boom-bust cycles, so far). What to make of it? Let’s revisit my thesis from late 2020: 🧵 pic.twitter.com/gNFtbOScr2 — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) November 1, 2023

Le rallye Bitcoin a inspiré de grands mouvements dans l’industrie de la cryptographie. Celestia (TIA), une nouvelle cryptomonnaie, a grimpé de plus de 20 % au cours des dernières 24 heures. Dans la plupart des cas, les crypto-monnaies ont tendance à se redresser après leur largage. Ils se retirent ensuite alors que la plupart des initiés distribuent leurs avoirs.

Pour commencer, Celestia est un projet blockchain qui a lancé son réseau principal cette semaine. Les développeurs le présentent comme le premier réseau blockchain modulaire qui se développe à mesure que le nombre d’utilisateurs augmente.

Le jeton Raydium (RAY) a également bondi de plus de 30 % à mesure que les investisseurs se sont tournés vers l’écosystème de Solana. Solana elle-même a bondi de plus de 500 % par rapport au point le plus bas de décembre de l’année dernière. Raydium a grimpé en flèche à mesure que la valeur totale verrouillée (TVL) dans son écosystème augmentait.

Le prix de l’EOS a également atteint son plus haut niveau depuis août. Il a bondi de plus de 24 % par rapport à son point le plus bas de cette année. Contrairement à d’autres crypto-monnaies, EOS n’a pas fait la une des journaux récemment. En tant que tel, son rallye est principalement dû à sa corrélation avec Bitcoin.

D’autres crypto-monnaies comme AAVE, Uniswap, Neo et Compound ont également rejoint le rallye crypto.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.