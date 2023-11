La Banque d’Angleterre déploie des plans de réglementation du stablecoin dans le cadre de la transformation de la Grande-Bretagne en un centre de cryptographie

La Banque d’Angleterre (BOE), la banque centrale du Royaume-Uni, a récemment publié un plan visant à réglementer les pièces stables et à faire un pas de plus vers l’établissement de règles adéquates pour l’ensemble du secteur de la cryptographie.

La BOE et la Financial Conduct Authority (FCA), l’organisme de surveillance financière du pays, ont l’intention de suivre les règles publiées la semaine dernière par le gouvernement britannique pour assurer une surveillance appropriée du secteur des actifs numériques.

Le Royaume-Uni veut devenir le prochain grand centre de cryptographie

La proposition en question indiquait que le pays verrait bientôt l’arrivée de réglementations pour les pièces stables adossées à des monnaies fiduciaires. La réglementation devrait être mise en œuvre au début de 2024.

Selon le document du gouvernement britannique, la Banque d’Angleterre devrait réglementer les pièces stables systémiques tandis que la FCA reste chargée de gouverner le marché plus large de la cryptographie.

Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, a également annoncé qu’il souhaitait que le pays devienne une plaque tournante de la cryptographie. Si tel est le cas, le pays pourrait rejoindre Singapour, Hong Kong et Dubaï comme l’un des sites de cryptographie les plus recherchés au monde.

Cependant, pour atteindre ce niveau, le Royaume-Uni exige d’abord l’introduction de règles claires pour les sociétés de cryptographie et les actifs numériques eux-mêmes.

Ce sont là les objectifs sur lesquels les institutions financières et les régulateurs du pays doivent se concentrer en priorité. De plus, depuis que l’UE et le Japon ont tenté d’introduire des réglementations similaires, le Royaume-Uni a quelques concurrents.

Détails concernant la réglementation du stablecoin

Selon le nouveau document, la Banque d’Angleterre a l’intention de se concentrer uniquement sur les pièces stables adossées à la livre sterling.

Cela a été expliqué dans une lettre de la Prudential Regulatory Authority (PRA), qui a déclaré que les risques de contagion seraient plus faibles pour les pièces stables utilisées dans les systèmes de paiement systémiques réglementés par la banque que pour les alternatives telles que la monnaie électronique ou d’autres pièces stables réglementées capturées par la FCA. régime.

La FCA a également confirmé que toute personne souhaitant émettre un nouveau stablecoin devra d’abord obtenir l’autorisation du régulateur avant que ses stablecoins ne commencent à circuler au Royaume-Uni ou depuis le Royaume-Uni. Le document ajoute que les émetteurs peuvent conserver les revenus des intérêts et le rendement des actifs de soutien.

Cependant, la FCA a noté :

Nous sommes conscients que cela peut être perçu comme injuste pour les consommateurs, si les taux d’intérêt continuent de rester élevés et d’augmenter de manière significative (étant donné que les actifs réglementés adossés aux pièces stables devraient être protégés en tant qu’actifs des clients).

Alors que le Royaume-Uni et les autres pays mentionnés continuent de tenter de fournir un cadre réglementaire fonctionnel et enfin de légaliser l’industrie de la cryptographie, aucun effort de ce type n’a encore été fait aux États-Unis, ce qui place le pays à la traîne par rapport à de nombreux pays à l’échelle mondiale..

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.