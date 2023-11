XRP, Alchemy Pay, Stellar et KuCoin Token montent en flèche dans un sentiment de risque

Le marché financier a bien commencé la semaine, poursuivant le rallye survenu la semaine dernière. Le Bitcoin est resté au-dessus de 35 000 $ tandis que les principaux indices américains comme le Dow Jones, le Nasdaq 100 et le S&P 500 ont augmenté.

La plupart des altcoins étaient dans le vert. Le prix du XRP de Ripple a bondi de 13 % et a atteint un sommet de 0,7320 $, le plus haut depuis le 30 juillet. La pièce a grimpé de plus de 65 % par rapport au point le plus bas d’août. Il s’est redressé après que la Securities and Exchange Commission (SEC) ait abandonné son procès contre le chef de Ripple Labs.

Le prix du jeton d’Alchemy Pay (ACH) a également fortement augmenté, atteignant un sommet de 0,021 $, le niveau le plus élevé depuis le 14 juillet. Il a grimpé de plus de 61 % par rapport au niveau le plus bas de ce mois-ci. Le jeton s’est redressé après que les développeurs ont fait allusion à une nouvelle majeure dans l’écosystème.

On ne sait pas encore quelles seront les nouvelles. Certains analystes pensent que Binance approuvera son jeton à effet de levier dans son écosystème. Historiquement, les crypto-monnaies se redressent après avoir été cotées sur des bourses majeures comme Binance et OKB.

Le prix du KuCoin Token (KCS) a fait un fort retour haussier ces derniers temps. Le jeton KCS a atteint un sommet de 5,66 $, soit 58 % au-dessus du point le plus bas de septembre. D’autres jetons d’échange comme OKB, Uniswap (UNI) et Cronos (CRO) ont bondi à mesure que les investisseurs revenaient aux crypto-monnaies.

Les autres crypto-monnaies les plus performantes lundi étaient Stellar Lumens (XLM), The Graph (GRT), Injective et Gala figuraient parmi les crypto-monnaies les plus performantes.

Ce rallye a coïncidé avec l’amélioration de la confiance sur le marché dans son ensemble. L’indice du dollar américain (DXY) a reculé tandis que l’indice de la peur et de l’avidité a augmenté progressivement même s’il reste dans la zone de l’avidité.

De plus, les actions américaines ont rebondi au cours des dernières semaines. Les indices Dow Jones, Nasdaq 100 et S&P 500 ont connu leur meilleure semaine cette année. Les rendements obligataires ont également reculé.

Le principal catalyseur de la hausse a été la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt de la semaine dernière. Dans ce document, la banque a laissé les taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 %. Le président de la Fed a laissé entendre que la banque resterait inchangée pour le reste de l’année.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.