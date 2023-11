La forte prévente de Memeinator, est-elle suffisante pour multiplier par 10 le prix du jeton ?

Memeinator (MMTR) n’est en prévente que depuis quelques semaines, mais le projet a déjà réussi à récolter plus de 1,18 million $. Cette solide prévente fait suite au fort enthousiasme qui a débuté lors de la mise en ligne du projet. En seulement 20 minutes, lors du lancement du site Memeinator, plus de 1 000 personnes ont rejoint la liste des candidats à la newsletter. 5 000 autres personnes ont rejoint Telegram et Twitter en une seule journée. Au fur et à mesure que la prévente avance, le glamour du prochain projet de mème semble se renforcer. Mais est-ce le signe avant-coureur d’un fort mouvement de prix pour le jeton ?

Qu’est-ce que Memeinator ?

L’ère des crypto-monnaies trompeuses, peu originales et médiocres pourrait toucher à sa fin. Le changement inévitable se produit grâce à Memeinator, un projet de mème dirigé par l’IA. Memeinator promet de détruire les mèmes douteux en utilisant une technologie d’IA de pointe. L’IA permet au projet d’analyser le Web, de trouver ses pairs faibles et de les écraser.

La promesse de destruction des mèmes a captivé l’esprit des investisseurs, développant l’intérêt et le battage médiatique pour le jeton MMTR. Pour décoller, Memeinator investira dans d’importantes campagnes marketing. Le projet s’associera également avec les meilleurs influenceurs pour accroître la notoriété et générer du battage médiatique.

Memeinator propose également des fonctionnalités innovantes. Le lancement d’un jeu d’action à la fin de la prévente devrait accroître l’utilité et la popularité de Memeinator. Les joueurs s’engagent dans des combats d’annihilation qui impliquent la destruction de mèmes faibles, renforçant ainsi la mission de Memeinator.

Memeinator vise également à fournir des services publics à sa communauté grâce à des opportunités de revenus passifs. Ceux-ci incluent le jalonnement de jetons MMTR et des NFT exclusifs pour les investisseurs en prévente.

Memeinator, est-ce un investissement qui pourrait être multiplié par 10 après sa solide prévente ?

Même s’il est trop tôt pour spéculer sur Memeinator, la prévente très réussie laisse présager un avenir prometteur. Une revisite des mèmes cryptographiques montre que les jetons qui suscitent beaucoup de battage médiatique ont tendance à voir leur prix être multiplié par 50. Un exemple est le jeton PEPE, qui a été lancé avec beaucoup de frénésie plus tôt cette année et a augmenté de plus de 10 000 %.

Memeinator montre le potentiel d’une augmentation de prix de plus de 10 fois son prix initial après inscription. Premièrement, l’enthousiasme qu’il a généré est caractéristique des crypto-monnaies populaires. Cela signifie que la probabilité que le jeton génère beaucoup de spéculation est élevée, ce qui débloquera la valeur.

Deuxièmement, le rôle noble de Memeinator dans le domaine des crypto-monnaies de mèmes et son déploiement de robot d’IA augmentent sa popularité. Alors que le projet se lance dans l’activité de destruction des mèmes, il sera en route pour dominer le secteur.

Troisièmement, Memeinator vise une capitalisation boursière de 1 milliard $. Pour atteindre une telle valeur marchande, le prix du jeton MMTR doit augmenter considérablement. L’équipe prévoit de répertorier le jeton sur les bourses de niveau 1. L’équipe lancera également des répliques de mèmes pour consolider le statut de Memeiantor en tant que projet de mème de premier plan. Outre un marketing puissant, tous ces éléments laissent penser que Memeinator pourrait voir son prix être multiplié par 50 dans le futur.

Ce que signifie investir dans la prévente de Memeinator

La prévente de Memeinator est unique en son genre pour les investisseurs à court et à long terme. Le jeton génère un énorme retour sur investissement de 132 % pour les premiers arrivés. Le prix du jeton MMTR était de 0,01 $ lors de la première étape, puis de 0,0125 $ lors de la cinquième étape. À la fin de la prévente qui comptera 29 étapes, Memeinator sera évalué à 0,0485 $.

Investir dans Memeinator signifie profiter des premiers gains du jeton avant tout mouvement majeur de prix sur les bourses. Les investisseurs ont également accès à une communauté de tueurs de mèmes, s’alignant sur la proposition de valeur de Memeinator. La communauté bénéficiera d’avantages tels que des NFT exclusifs montrant les travaux créatifs de l’équipe de Memeinator.

La prévente est également avantageuse pour les investisseurs qui cherchent à capitaliser sur les gains potentiels post-cotation. Les premières indications indiquent que Memeinator pourrait connaître une volatilité intense en raison de sa forte demande. En tant que tels, les acheteurs en prévente bénéficieront de gains initiaux pour maximiser les rendements avant que les jetons ne montent en flèche sur les bourses.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.