Le prix de l’ORDI augmente à mesure que les contrats à terme s’ouvrent et le volume des Bitcoin Ordinals augmente

Le jeton ORDI a été l’un des plus performants mercredi alors que les investisseurs ont salué l’augmentation des ventes d’Ordinals NFT. Le jeton a atteint un sommet de 14,65 $, le niveau le plus élevé depuis mai de cette année. À son apogée, le jeton Ordinals était en hausse de plus de 403 % par rapport au niveau le plus bas de septembre.

ORDI, le jeton natif d’Ordinals, est le jeton le plus performant cette semaine. Cette poussée a poussé sa capitalisation boursière totale à plus de 270 millions de dollars. Son volume quotidien de transactions au cours des dernières 24 heures s’est élevé à plus de 569 millions de dollars.

Il y a trois raisons pour lesquelles l’ORDI est en plein essor. Tout d’abord, dans un communiqué, Binance a déclaré qu’elle répertorierait le jeton. Il s’agit d’un événement majeur puisque Binance est le plus grand échange crypto au monde. Les données de CoinMarketCap montrent que la majeure partie du volume d’ORDI provenait de Binance, suivi d’OKX et de Bitget.

L’autre raison pour laquelle le jeton ORDI a bondi est que le volume total des NFT ordinaux a fortement augmenté. Les données de CryptoSlam montrent que les NFT de Bitcoin ont bondi de plus de 19,9 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre plus de 17,7 millions de dollars. Cette augmentation était supérieure à celle d’Ethereum, qui traitait des NFT d’une valeur de plus de 17 millions de dollars.

Les NFT Ethereum ont perdu du terrain au cours des derniers mois, ce qui a poussé leurs prix planchers à un niveau record. En conséquence, les entreprises du secteur, dont OpenSea, ont annoncé des licenciements importants.

Pendant ce temps, l’intérêt ouvert d’ORDI sur le marché à terme a bondi. Selon CoinGlass, cette participation ouverte a atteint un niveau record de plus de 79 millions de dollars. La plupart de ces actifs se trouvaient dans Binance, suivis par OKX et Bitget.

L’intérêt ouvert est un chiffre important dans l’industrie de la cryptographie qui montre le volume des commandes non exécutées sur le marché à terme. Un intérêt ouvert plus élevé est un signe que la demande est dans une tendance haussière.

Un autre indicateur important était les liquidations. Les liquidations de shorts ont atteint un niveau record mardi alors que le jeton commençait à plonger.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.