Prime de Grayscale Solana Trust (GSOL) à la hausse des prix du SOL

La prime de Grayscale Solana Trust (GSOL) par rapport au jeton SOL s’est élargie jusqu’à atteindre son point le plus élevé depuis décembre 2021. Alors que le prix de Solana a bondi d’environ 92,5 % au cours des 12 derniers mois, GSOL a augmenté de plus de 375 % au cours de la même période. La solide performance de GSOL est le signe qu’il existe une demande institutionnelle pour cet actif.

GSOL est l’un des nombreux produits détenus par Grayscale, le plus populaire d’entre eux étant Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), qui compte plus de 19 milliards de dollars d’actifs totaux. GSOL est destiné à donner aux utilisateurs, notamment aux investisseurs institutionnels, l’accès au marché Solana. Il facture des frais de 2,50 % et a accumulé plus de 5,1 millions de dollars d’actifs totaux.

Une seule unité de GSOL se négociait à 95,60 $ tandis que le titre par action a bondi à 16,90. Solana a été sous les projecteurs cette année car elle a été l’une des grandes crypto-monnaies les plus performantes.

SOL a bondi à 43,15 $, le plus haut depuis le 8 août de l’année dernière. À son apogée, la pièce a bondi de plus de 310 % par rapport à son point le plus bas de 2023. Ce rallye a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 18 milliards de dollars, ce qui en fait la 7e plus grande crypto-monnaie au monde.

L’une des principales préoccupations des investisseurs a été l’exposition de Solana à FTX Estate, qui détient des millions de jetons. En fin de compte, la succession voudra vendre ces jetons alors que la procédure de faillite se poursuit. Récemment, le domaine a transféré de nombreux jetons vers des bourses comme Binance et Kraken, ce qui a eu un impact sur son prix.

D’autres fiducies de Grayscale se négocient à une prime substantielle. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), qui s’échange historiquement en dessous de la valeur liquidative, présente désormais une prime de 4,27 %. De même, Grayscale Chainlink Trust (GLINK) et Grayscale Ethereum Trust (ETHE) ont une prime de 17 % et 2,6 %.

La prime de Grayscale Bitcoin Trust par rapport à NAV a commencé à augmenter après que Grayscale ait remporté un procès majeur contre la Securities and Exchange Commission . Dans ce procès, le tribunal a ordonné à l’agence d’examiner la proposition de la société visant à convertir la fiducie en un ETF Bitcoin au comptant.

Si Grayscale y parvient, les analystes s’attendent à ce que la société tente de le convertir en ETF.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.