Ripple franchit de nouvelles étapes dans le secteur des paiements – détails

La société de transfert de fonds Ripple a fait diverses annonces lors de sa conférence annuelle, Swell. La société de cryptographie a dévoilé son produit Ripple Payments, qui représente une avancée majeure dans le secteur des paiements numériques.

Introducing Ripple Payments—the next evolution of Ripple’s payments product delivering a licensed end-to-end solution for FIs and SMEs with 70+ payout markets, expanded crypto liquidity options, integration with the XRP Ledger DEX, and much more.https://t.co/khOxtCnXin — Ripple (@Ripple) November 8, 2023

Ripple Payments promet des solutions de paiement certifiées pour les institutions disposant de plus de 70 marchés de paiement, des options de liquidité de crypto-monnaie accrues, et bien plus encore.

Selon l’ annonce, Ripple a obtenu des certificats de transfert d’argent à Singapour et dans diverses juridictions des États-Unis. Les licences ont permis à l’entreprise d’élargir ses offres de paiement sur plus de 70 marchés de paiement.

La plateforme de paiement internationale de Ripple permettra aux clients d’accéder à une couverture de paiement mondiale. Cela améliore les cas d’utilisation de XRPLedger, augmentant potentiellement la demande de pièces XRP. Brendan Berry, responsable des produits de paiement de l’entreprise, a déclaré :

« Alors que de plus en plus d’entreprises voient l’utilité réelle de la blockchain, notre objectif est de fournir à nos clients des options, de la rapidité, de la facilité d’utilisation et de la conformité, le tout dans un seul produit complet. »

De plus, les partenaires de Ripple continuent de soutenir l’initiative de l’entreprise visant à proposer ses services de transfert de fonds dans le monde entier. La société a annoncé qu’Onafriq utiliserait sa technologie de transaction cryptographique pour lancer de nouveaux corridors de paiement entre l’Afrique et d’autres régions du monde.

Ces développements stimuleront probablement la reprise des prix du XRP, compte tenu de son utilité croissante.

Perspectives de prix XRP

Le prix du XRP oscillait à 0,6947 $ au moment de la publication, après une hausse de 1,59 % sur 24 heures. Il a maintenu une position haussière au cours de la semaine précédente, gagnant 15,30 % au cours des sept derniers jours.

XRP weekly chart on Coinmarketcap

Le jeton de Ripple semble prêt à connaître des tendances haussières prolongées à long terme, compte tenu de l’évolution positive de l’écosystème et des perspectives générales du marché.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.