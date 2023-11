Celestia TIA bondit alors que les contrats à terme ouvrent les intérêts et les liquidations de shorts montent en flèche

Le prix du jeton Celestia (TIA) a poursuivi son retour au cours du week-end alors que la demande pour la pièce a continué d’augmenter. La nouvelle crypto-monnaie a grimpé jusqu’à un sommet de 4,10 $, soit 85 % au-dessus du point le plus bas de cette semaine. Sa capitalisation boursière totale a grimpé à plus de 527 millions de dollars, ce qui en fait la 93e plus grande crypto-monnaie au monde.

Celestia n’est pas la seule crypto-monnaie en plein essor. Bitcoin se situe confortablement au-dessus de 37 000 $ tandis qu’Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde, a grimpé au-dessus de 2 000 $. De même, Bonk, la pièce mème Solana, a bondi à 0,00030 $, tandis que la capitalisation boursière totale de toutes les monnaies numériques a bondi à plus de 1,4 billion de dollars. Ce rallye explique pourquoi TIA a bondi.

Le prix de Celestia a également grimpé en flèche en raison de l’augmentation du volume et du battage médiatique. Les données compilées par CoinGecko montrent que le volume total des transactions au cours des dernières 24 heures s’élevait à plus de 526 millions de dollars. La majeure partie de ce volume, environ 40 %, provenait de Binance, la plus grande bourse au monde. Il est suivi de Bitget et OKX.

D’autres données montrent que les liquidations d’intérêts ouverts et de shorts à terme de TIA ont bondi. L’intérêt ouvert pour le marché à terme a atteint un niveau record de 77 millions de dollars, la plupart provenant de Binance.

L’intérêt ouvert est une mesure importante dans le domaine de la cryptographie et du marché boursier. Il fait référence au volume d’ordres non exécutés sur le marché à terme. Dans la plupart des cas, un chiffre plus élevé indique qu’il existe une demande élevée pour la pièce.

Intérêt ouvert des contrats à terme Celestia

Pendant ce temps, les liquidations de shorts ont atteint un niveau record à mesure que le jeton bondissait. Des courts métrages d’une valeur de plus de 1,87 million de dollars ont été liquidés samedi. Il s’agit d’une mesure importante qui montre le volume de vendeurs à découvert qui ont été contraints de clôturer leurs transactions.

Pour commencer, Celestia est un nouveau projet blockchain qui vise à perturber les réseaux existants comme Ethereum, Solana, Cardano et Tron. Son principal avantage est qu’il dispose de fonctionnalités modulaires qui s’adaptent en toute sécurité au nombre d’utilisateurs.

En conséquence, les développeurs peuvent déployer leur propre blockchain en quelques minutes et évoluer facilement. TIA, sa crypto-monnaie, est utilisée pour payer le blobspace, sécuriser le réseau et participer à la gouvernance.

Celestia fait face à de nombreux défis. D’une part, il s’agit d’un secteur devenu hautement compétitif. Ethereum détient toujours une part de marché leader dans le secteur des contrats intelligents. D’autres réseaux de couche 1 comme Tron, Avalanche et Solana ont également une part plus petite. De plus, il rivalisera avec les réseaux de couche 2 qui dynamisent d’autres blockchains comme Ethereum. Les blockchains de couche 2 les plus populaires sont Arbitrum, Polygon, Base et Optimism.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.