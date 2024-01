Shanghai réalise le premier règlement transfrontalier au monde en utilisant le yuan numérique

La succursale de Shanghai de la Banque de Chine a exécuté avec succès un paiement de 100 millions de yuans (14 millions de dollars) en utilisant sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC), e-CNY. Des sources locales indiquent que le règlement à l’étranger a été effectué via le Shanghai Financial Exchange International Board pour l’or. Le règlement a eu lieu le 20 décembre.

Un porte-parole de la Banque de Chine a commenté le succès du règlement :

Le compte contribuera à la solidité financière pour soutenir la mise en œuvre en profondeur par Shanghai de la stratégie de promotion de la zone pilote de libre-échange et promouvoir la qualité et la modernisation du centre du commerce international.

Cette étape est importante pour la Banque de Chine à Shanghai, qui a été en première ligne dans les tests pilotes e-CNY. La mise en œuvre de l’e-CNY renforce la stratégie de promotion de la zone pilote de libre-échange de Shanghai, alors que Shanghai cherche à devenir un centre de commerce international. Dernièrement, la banque a permis l’importation de minerai de fer en Chine en utilisant la monnaie numérique.

Tests mondiaux de CBDC e-CNY pour favoriser l’adoption

Copy link to section

La Chine a intensifié ses expérimentations sur l’e-CNY alors même qu’elle cherche à se libérer de sa dépendance au dollar. Les tests pilotes mondiaux ont vu la Chine signer le 1er décembre un mémorandum de 400 millions de dollars avec les Émirats arabes unis pour la coopération avec les CBDC. La Chine a également coopéré avec plusieurs institutions, dont le géant bancaire britannique Standard Chartered, pour des tests e-CNY.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Plus récemment, la Chine a publié sa dernière version de l’application numérique du yuan. La version mise à jour offre des fonctionnalités améliorées et permet aux utilisateurs de connecter des cartes de débit et des comptes bancaires personnels pour acheter de la monnaie numérique.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Le président chinois Xi Jinping a soutenu avec véhémence les CBDC, estimant qu’elles sont essentielles pour débloquer les paiements transfrontaliers. Ce soutien intervient malgré la position ferme du pays à l’égard des actifs numériques, après avoir interdit les transactions en crypto-monnaie en 2021. En juillet de cette année, les transactions e-CNY ont dépassé 1,8 billion de yuans (250 milliards de dollars) de transactions depuis leur lancement il y a moins de deux ans.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.