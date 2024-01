Meilleurs acteurs de la cryptographie en 2023 : Solana (SOL), Avalanche (AVAX) et Helium (HNT)

Le marché des crypto-monnaies a enregistré une performance significative en 2023, et des altcoins tels que Solana, Avalanche et Helium ont volé la vedette en apportant des histoires uniques au monde des actifs numériques.

Le renouveau remarquable de Solana

Solana a rejoint les plus performants de 2023 avec sa remarquable hausse de 700 % depuis octobre, qui a vu l’actif attirer l’attention des investisseurs et diverses intégrations. Le projet s’est remis des temps d’arrêt de l’année dernière et a fait preuve de résilience face à plusieurs défis, notamment un contrôle réglementaire plus strict.

Solana a surperformé malgré les problèmes liés à FTX, et son aventure dans l’espace des jetons mèmes montre l’engagement du projet à garantir un réseau robuste. SOL a changé de mains à 98,44 $ au moment de la publication, en hausse de plus de 17 % au cours de la dernière journée. L’alt dépassera probablement 100 $ d’ici la fin de 2023.

L’approbation institutionnelle maintient Avalanche à flot

Avalanche a rejoint la fête haussière de 2023 dans le secteur de la cryptographie, avec une hausse de 300 % depuis le début de l’année. La hausse remarquable des prix a permis au jeton de rejoindre la liste des 10 premiers crypto-monnaies en valeur début décembre.

Pendant ce temps, des collaborations stratégiques avec des institutions notables ont contribué aux augmentations de prix d’AVAX. Les partenariats avec Amazon Web Services et la participation aux campagnes blockchain d’Apollo Global et de JPMorgan ont fait d’Avalanche la plate-forme pour les entreprises institutionnelles.

JPMorgan and Apollo Global Collaborate with Avalanche and Others for Tokenization Project — Blockcast AI (@blockcastai) November 15, 2023

La hausse des prix d’AVAX a souligné l’impact positif des institutions du secteur des actifs numériques. L’alt s’échangeait à 46,08 $ lors de cette publication, après une hausse de 2,53 % sur 24 heures.

La croissance de l’hélium

HNT a dominé les graphiques cryptographiques en décembre, faisant grimper ses gains de 2023 de 500 %. La migration vers la blockchain Solana en avril et l’aventure stratégique d’Helium sur le marché mobile ont catalysé le succès du projet.

🎉 1️⃣ 6️⃣



We are 16 days away from migrating to @solana.



This is going to be a game-changer! Get ready for faster transactions and low fees.



On Solana you can check the status of the chain through https://t.co/XsGK8pNdl8 or with @solscanofficial.



How are you using Solana? — Helium🎈 (@helium) April 2, 2023

S’aventurer dans l’Internet des objets et les marchés mobiles et lancer des pièces MOBILES permettant aux utilisateurs de gagner des récompenses et de payer leurs factures ont alimenté la croissance d’Helium. De plus, la popularité actuelle du téléphone Solana Saga et la tendance BONK contribuent à maintenir HNT à flot.

Les altcoins resteront probablement élevés au cours des prochaines sessions, et les prévisions haussières pour 2024 méritent l’attention des investisseurs.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.