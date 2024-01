Le jeton Everlodge (ELDG) bénéficiera de l’essor de l’industrie du voyage

L’industrie mondiale du voyage se porte bien, comme en témoignent les performances d’entreprises clés en 2023. Le cours de l’action Airbnb a bondi de plus de 62 % tandis que des groupes hôteliers comme Hilton et Marriott ont grimpé de plus de 40 %. Les compagnies de croisières comme Carnival et Royal Caribbean ont vu leur valeur plus que doubler.

Les compagnies aériennes, en revanche, ont grimpé en flèche, la plupart d’entre elles ayant passé d’énormes commandes d’avions à Boeing et Airbus. Et les analystes estiment que les entreprises du secteur continueront de prospérer en 2024 alors que l’inflation et les taux d’intérêt reculent.

Performance des crypto-monnaies et des actions

Un catalyseur clé pour l’industrie du voyage est la performance continue d’actifs clés tels que les crypto-monnaies et les actions. Les monnaies numériques comme Bitcoin, Ethereum et Solana ont plus que doublé, poussant la capitalisation boursière totale du secteur à plus de 1 700 milliards $.

Les actions se sont également bien comportées en 2023 puisque l’indice Nasdaq 100 a bondi de plus de 50 %. Les indices très surveillés S&P 500 et Dow Jones ont également grimpé à deux chiffres au cours de l’année.

L’industrie du voyage prospère lorsqu’il existe plusieurs vents favorables. Par exemple, la hausse des prix des actions et des crypto-monnaies renforce la confiance des consommateurs, ce qui entraîne à son tour une augmentation des dépenses. De plus, la baisse de l’inflation, la hausse des salaires et les faibles taux d’intérêt sont cruciaux pour le secteur.

Les analystes estiment que ces conditions convergeront en 2024. Les données publiées vendredi ont montré que les dépenses personnelles de consommation (PCE) ont de nouveau chuté en novembre alors que les prix de l’énergie ont continué de baisser.

Dans le même temps, la Réserve fédérale a évoqué au moins trois baisses de taux en 2023. Les analystes prévoient d’autres réductions si l’inflation continue de baisser et si la croissance économique s’arrête.

EverLodge cherche à perturber l’industrie

EverLodge vise à profiter de ces vents favorables dans le secteur hôtelier. Les développeurs ont créé une plateforme qui se situe à l’intersection du secteur de l’hôtelerie et de la technologie blockchain. Justement, ils espèrent bouleverser le segment de la location saisonnière en utilisant la blockchain.

L’idée est relativement simple. Étant donné que la plupart des gens n’ont pas accès aux fonds nécessaires pour posséder une location de vacances, ils peuvent recourir au crowdsourcing et posséder une propriété dans les meilleurs emplacements. Après cela, ils peuvent confortablement gagner de l’argent grâce aux locations.

Ces propriétés sont achetées sous forme de jetons non fongibles (NFT), ce qui peut également augmenter la liquidité puisque l’on peut acheter et vendre son actif en quelques minutes. Il utilise également des technologies clés telles que les contrats intelligents pour sécuriser l’écosystème.

Everlodge sera alimenté par le jeton ELDG. Selon son livre blanc, le jeton disposera d’une prévente de 532 millions de jetons, avec un prix initial de 0,01 $. Au moment de la rédaction de cet article, ce prix de prévente est passé à 0,027 USDT et les développeurs ont vendu plus de 22,3 millions de jetons. Cette croissance s’est produite lorsque les créateurs ont offert un bonus de dépôt de 30 %. Vous pouvez acheter le jeton Everlodge ici.

Pourtant, comme toutes les crypto-monnaies, l’achat de jetons en prévente comporte des risques. Par conséquent, même si Everlodge est prometteur, il est important que vous adoptiez la gestion des risques. Dans ce cas, vous ne devez investir que les fonds que vous êtes prêt à perdre, car il s’agit d’une opportunité à haut risque et très rémunératrice.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.