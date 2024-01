La hausse des prix de la cryptographie métisse se poursuit alors que DeFi TVL bondit

Le prix du jeton Metis ($METIS) a été l’une des crypto-monnaies les plus performantes cette semaine. Il a augmenté de plus de 50 % mardi et a atteint un sommet de 83 $, ce qui était bien supérieur au plus bas de l’année de moins de 8 $. Il a également augmenté au cours des deux dernières semaines consécutives, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 326 millions de dollars.

Pourquoi le jeton METIS est-il en hausse ?

Metis est un projet blockchain dont la co-fondatrice est Natalia Ameline, la mère de Vitalik Buterin, le co-créateur d’Ethereum. Le projet est une plate-forme roll-up construite sur la plate-forme Optimism, ce qui explique pourquoi Optimism a attiré davantage d’adresses uniques.

Son objectif est de permettre aux développeurs de créer des applications de qualité dans des secteurs clés tels que DeFi, les jeux, NFT et les ponts. Certains des acteurs les plus notables de l’écosystème sont, entre autres, AAVE, QiDao, Stargate et Hera Finance.

Il y a deux raisons principales pour lesquelles le prix des Métis a récemment augmenté. Premièrement, les développeurs ont lancé le Metis Ecosystem Development Fund (Metis EDF), qui fournira 100 millions de dollars aux développeurs de son écosystème.

Ces fonds prendront la forme de 4,6 millions de tokens METIS. Ils passeront à l’exploitation minière par séquenceurs, au financement rétroactif et au déploiement de nouveaux projets pour dynamiser l’écosystème.

Dans le cadre de ce financement, les développeurs espèrent que le réseau décentralisera son séquenceur au début de l’année prochaine. Le financement de 100 millions de dollars s’ajoute au programme d’incitation de 5 millions de dollars d’Aave.

Deuxièmement, le prix des Métis augmente en raison des afflux croissants dans l’écosystème. Les données publiées sur son site Web montrent que le réseau a traité plus de 9,9 millions de transactions tandis que le nombre de blocs vient de franchir la barre des 10 millions.

Il existe plus de 479 000 adresses de portefeuille dans l’écosystème, tandis que la valeur totale verrouillée (TVL) a grimpé à plus de 570 millions de dollars.

After the creation of the #MetisEDF, and a very active week for the ecosystem, TVL on Metis is up 300% and is currently standing at $400M.



Data: @l2beat pic.twitter.com/ZgkYuxaU5I — Metis🌿 (@MetisDAO) December 25, 2023

Prévisions de prix des Métis

Le graphique journalier montre que le prix du jeton $METIS a connu une forte tendance à la hausse au cours des derniers mois. Cette tendance s’est accélérée après le lancement du programme FED. En cours de route, METIS est resté confortablement au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 25 jours.

Il est également devenu fortement suracheté, l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique ayant bondi. Par conséquent, je soupçonne que le jeton reculera dans les prochains jours à mesure que certains traders commenceront à réaliser des bénéfices. Si cela se produit, le jeton pourrait retester le support à 60 $. À moyen terme, cependant, la pièce pourrait reprendre sa tendance haussière à mesure que les traders continuent de pomper.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.