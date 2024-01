Les crypto-monnaies ont été relativement mitigées cette semaine dans un environnement de faible volume alors que les vacances de Noël se poursuivaient. Bitcoin s’est maintenu au-dessus de 42 000 $ tandis que Solana et ses jetons d’écosystème ont pris une pause. Au total, la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies a bondi à plus de 1 700 milliards $.

Les prochaines semaines seront importantes avec le début du mois de janvier. Il s’agit d’une situation dans laquelle les actifs financiers comme les actions et les crypto-monnaies rebondissent en début d’année. Il est également probable que la Securities and Exchange Commission (SEC) approuve un ETF Bitcoin au comptant.

Cet article examinera certaines des crypto-monnaies les plus dynamiques telles que Shiba Memu, Bitcoin SV et BNB.

Prévisions pour Shiba Memu

Shiba Memu, l’une des crypto-monnaies pré-lancées les plus performantes, sera sous les projecteurs à la fin de la période de prévente. Ce fut une période fructueuse puisque les développeurs ont collecté plus de 4,9 millions $ au cours des derniers mois. Avec la fin de la prévente, il est probable qu’ils atteindront leur objectif de 5 millions $.

Shiba Memu est une crypto-monnaie qui vise à devenir la prochaine grande nouveauté dans l’industrie des pièces de mème. Il cherche à y parvenir en se situant à l’intersection des industries à croissance rapide des pièces de mème et de l’intelligence artificielle (IA).

Alors que la plupart des grandes pièces comme Bitcoin et Ethereum ont augmenté en 2023, elles ont été battues par la plupart des pièces de mème. Aujourd’hui, les jetons de mème comme Pepe, Bonk et Grok ont une capitalisation boursière combinée de plus d’un milliard de dollars. Chemin faisant, ces jetons, dont la plupart n’ont aucune utilité, ont créé de nombreux millionnaires.

L’industrie de l’intelligence artificielle (IA), en revanche, a changé le monde, avec des plateformes comme ChatGPT, Grok et Anthropic gagnant des millions de dollars par mois. OpenAI, le créateur de ChatGPT, est évalué à plus de 100 milliards $.

Shiba Memu utilisera des fonctionnalités d’IA telles que le traitement du langage naturel (NLP), l’analyse des sentiments et la reconnaissance d’images pour créer des supports marketing passionnants afin de renforcer sa popularité auprès des fans de cryptographie.

Il est difficile de donner une prévision de prix pour Shiba Memu alors que le jeton n’a pas encore été lancé. Cependant, son lancement coïncidera avec de nombreux vents favorables tels que la baisse de l’inflation, les baisses de taux d’intérêt, l’approbation des ETF Bitcoin et la réduction de moitié du Bitcoin. Cela signifie qu’il pourrait rejoindre le rallye des crypto-monnaies en cours. Vous pouvez acheter le jeton Shiba Memu ici.

Prévisions de prix pour Bitcoin SV

Le prix du Bitcoin SV (BSV) est devenu vertical mercredi alors même que BTC restait sous pression. Il a atteint un sommet sur plusieurs mois de 69,62 $, soit 280 % au-dessus de son point le plus bas de 2022. Au fur et à mesure de sa hausse, la pièce a bondi au-dessus des niveaux de support clés à 55,36 $ et 58,70 $, les fluctuations les plus élevées des 9 novembre et 21 octobre.

Bitcoin SV a dépassé les moyennes mobiles de 50 et 100 jours, ce qui est un signe haussier. Par conséquent, je soupçonne que la pièce formera soit un drapeau haussier, soit un motif de fanion dans les prochains jours. Il a déjà formé un pôle de ce modèle.

Si cela se produit, la pièce connaîtra alors une cassure haussière alors que les acheteurs ciblent le point de résistance clé à 80 $.

Prévisions de prix pour BNB

Le prix du BNB a également fait une cassure haussière ces derniers jours. Il a augmenté au cours des deux derniers jours consécutifs et a atteint son plus haut niveau depuis le 29 mai. La pièce a fait basculer le niveau de résistance clé à 271,90 $ en un niveau de support.

Le prix du BNB a formé une forme de croix dorée, ce qui est un signe haussier. Cette tendance se forme lorsque les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 200 jours se croisent. L’indice de force relative (RSI) a atteint le point de surachat extrême à 80.

Par conséquent, la pièce reculera probablement et éventuellement retestera le support à 271 $. Le jeton BNB rebondira ensuite et testera à nouveau la résistance à 350 $, le point le plus haut d’avril.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.