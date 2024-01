La SEC pourrait informer les émetteurs d’ETF Bitcoin de son approbation dès la semaine prochaine : Reuters

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pourrait informer les candidats ponctuels aux ETF Bitcoin de l’approbation du régulateur à leurs propositions dès mardi de la semaine prochaine, a déclaré Reuters dans un rapport du samedi 30 décembre.

Ce ne serait que quelques jours avant la date limite prévue du 10 janvier 2024, à laquelle la SEC doit rendre une décision sur la demande d’ARK Invest et de 21Shares.

Les entreprises soumettent les derniers changements avant l’approbation ponctuelle de l’ETF Bitcoin

Copy link to section

Les rapports d’aujourd’hui surviennent juste un jour après que BlackRock, ARK Invest et 21 Shares, Invesco Galaxy, Fidelity, Valkyrie, WisdomTree, Bitwise, Franklin Templeton et VanEck, ont tous soumis les modifications finales à leurs dépôts S-1. La SEC avait fixé vendredi comme date limite pour que les candidats déposent les révisions finales décrivant des détails tels que les frais et les « participants autorisés » (AP).

BlackRock a désigné JPMorgan et Jane Street comme participants autorisés, tandis que Fidelity et WisdomTree ont désigné Jane Street comme courtier désigné pour leurs ETF. Invesco a choisi Virtu et JPMorgan.

En termes de frais, Invesco Galaxy a indiqué des frais nuls pour six mois et les premiers 5 milliards de dollars de son ETF Bitcoin. Cependant, ses frais de parrainage sont fixés à 0,59 % tandis que ceux de Fidelity sont considérablement inférieurs à 0,39 %.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Un autre détail clé figurait dans le S-1 modifié de Bitwise, qui stipulait qu’une entité anonyme injecterait 200 $ dans son ETF Bitcoin (BITB), soit bien plus que les 10 millions de dollars prévus pour celui de BlackRock.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Copy link to section

En ce qui concerne les « participants autorisés », qui font essentiellement référence à une société établie sélectionnée pour piloter les flux de fonds de l’ETF, une chose ressort clairement : JPMorgan.

La banque est le plus grand participant désigné non seulement dans l’ETF Bitcoin de BlackRock, mais également pour d’autres candidats. Cependant, la position du PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, sur le Bitcoin et la cryptographie a toujours porté sur la façon dont la classe d’actifs est destinée aux criminels. Il y a quelques années à peine, le chef de JPMorgan a déclaré qu’il “fermerait” la cryptographie s’il était le gouvernement.

Il a déclaré aux législateurs lors d’une audition au Sénat plus tôt ce mois-ci :

«J’ai toujours été profondément opposé aux crypto-monnaies, au Bitcoin, etc.… leurs véritables cas d’utilisation concernent les criminels, les trafiquants de drogue, le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. C’est à cela que sert,”

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.